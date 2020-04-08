Гайдукевич о карантине: «Кто сказал, что если будет необходимость, мы не можем принять новые меры, которые будут соответствовать ситуации»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Мы показали, показываем и, надеюсь, будем показывать, что мы готовы каждый день принимать новые решения, согласно ситуации. Ведь сильная власть отличается от слабой не тем, что она приняла какое-то решение и забыла про него, а тем, что каждый день может приниматься решение. Говоря о карантине, который мы не ввели, и у нас есть основания для этого, и нас даже поддержала ВОЗ в этом вопросе – кто сказал, что если будет необходимость, мы не можем принять новые меры, которые будут соответствовать той ситуации, которая будет развиваться. Каждый день ситуация будет меняться.

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.