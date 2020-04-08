Профсоюзы создали страховой фонд для работников здравоохранения. Кому именно и как будут платить деньги

Новости Беларуси. Медики, которые подверглись COVID-19, получат компенсацию. В Федерации профсоюзов создан страховой фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Медики, которые подверглись COVID-19, получат компенсацию. В Федерации профсоюзов создан страховой фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 апреля глава организации рассказал о механизмах страхования работников здравоохранения.
Так, материальную помощь медики будут получать в зависимости от тяжести заболевания – от 600 рублей до 5 000. По правилам фонда получить средства можно без бюрократических проволочек. Таким образом, перечисляться деньги будут оперативно, без задержек и каких-либо посредников.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня создан страховой профсоюзный фонд, и мы приступаем к выплате материальных компенсаций тем медицинским работникам, которые непосредственно находились в контакте с больными коронавирусом и сами подверглись заболеванию. Медицинские работники выполняют свой долг, и наша святая обязанность – поддержать их в данной ситуации.
Чтобы получить денежную компенсацию, необходимо заполнить заявление от профсоюзной организации медицинского учреждения с приложением листка нетрудоспособности.
Вместе с тем, во всех профсоюзных организациях появились кассы взаимопомощи. Обратиться сюда могут члены профсоюзов, которые оказались в сложном материальном положении из-за ситуации, которая сложилась в условиях пандемии коронавируса. Речь об организациях, заводах и предприятиях, которые вынуждены приостановить работу.