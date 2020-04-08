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Профсоюзы создали страховой фонд для работников здравоохранения. Кому именно и как будут платить деньги

08 апреля 2020 10:38
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Новости Беларуси. Медики, которые подверглись COVID-19, получат компенсацию. В Федерации профсоюзов создан страховой фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы создали страховой фонд для работников здравоохранения. Кому именно и как будут платить деньги-1

8 апреля глава организации рассказал о механизмах страхования работников здравоохранения.

Так, материальную помощь медики будут получать в зависимости от тяжести заболевания – от 600 рублей до 5 000. По правилам фонда получить средства можно без бюрократических проволочек. Таким образом, перечисляться деньги будут оперативно, без задержек и каких-либо посредников.

Профсоюзы создали страховой фонд для работников здравоохранения. Кому именно и как будут платить деньги-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня создан страховой профсоюзный фонд, и мы приступаем к выплате материальных компенсаций тем медицинским работникам, которые непосредственно находились в контакте с больными коронавирусом и сами подверглись заболеванию. Медицинские работники выполняют свой долг, и наша святая обязанность – поддержать их в данной ситуации.

Чтобы получить денежную компенсацию, необходимо заполнить заявление от профсоюзной организации медицинского учреждения с приложением листка нетрудоспособности.

Профсоюзы создали страховой фонд для работников здравоохранения. Кому именно и как будут платить деньги-7

Вместе с тем, во всех профсоюзных организациях появились кассы взаимопомощи. Обратиться сюда могут члены профсоюзов, которые оказались в сложном материальном положении из-за ситуации, которая сложилась в условиях пандемии коронавируса. Речь об организациях, заводах и предприятиях, которые вынуждены приостановить работу.

# Коронавирус # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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