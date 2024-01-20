Белорусское автомобилестроение в 2023-м достигло максимальных значений экспорта за 20 лет

Беларусь всегда славилась производством пассажирской, грузовой, сельскохозяйственной и дорожной техники. Но в этом списке не хватало легкового автомобиля. Накануне Президент посетил завод «БЕЛДЖИ», где с конвейера сходят отечественные легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «БЕЛДЖИ» втрое нарастил объем продаж на внутреннем рынке и вдвое в России.

Что касается экономической составляющей, то отрасль автомобилестроения демонстрирует хорошие показатели. В 2023 году удалось достичь максимального объема экспорта за более чем 20 лет. Одной из главных задач, на которую ориентирует Президент, по-прежнему остается повышение уровня локализации.