Белорусское автомобилестроение в 2023-м достигло максимальных значений экспорта за 20 лет

Беларусь всегда славилась производством пассажирской, грузовой, сельскохозяйственной и дорожной техники. Но в этом списке не хватало легкового автомобиля. Накануне Президент посетил завод «БЕЛДЖИ», где с конвейера сходят отечественные легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объем продаж на внутреннем рынке и вдвое в России.
Что касается экономической составляющей, то отрасль автомобилестроения демонстрирует хорошие показатели. В 2023 году удалось достичь максимального объема экспорта за более чем 20 лет. Одной из главных задач, на которую ориентирует Президент, по-прежнему остается повышение уровня локализации.
Виталий Якубов, генеральный директор завода автомобильных прицепов и кузовов:
После введения санкций нашими европейскими, скажем так, партнерами мы, конечно, ничего не потеряли – мы только приобрели. Продукция, которую видите за моей спиной, изготавливается полностью из белорусских комплектующих, полностью белорусскими людьми, полностью на белорусском предприятии. Автомобили до 3,5 тонны – освоил производство Минский автомобильный завод, а «МАЗ-Купава», соответственно, настройки все делает. Тоже здесь, у себя. Все это сделано у нас, нами. И мы не заметили ухода и ввода санкций. Для нас это даже стало положительным этапом, стали еще быстрее развиваться. Для нас это огромный плюс.
Также Президенту доложили об итогах работы в части разработки и создания электромобиля на базе платформы «БЕЛДЖИ». Глава государства сделал акцент на сроках запуска производства: времени на раскачку нет, надо шевелиться, пока в мире тренд на такие машины. Была поставлена задача – к 1 января 2025 года выйти на серийное производство белорусских электрокаров.
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