Беларусь впервые получила полный баланс национального богатства – оно составило 1,655 трлн рублей
Беларусь впервые получила полный баланс своего национального богатства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам Белстата, оно составило 1 триллион 655 миллиардов рублей. В пересчете на каждого жителя – почти 181 тысяча.
Как подчеркивает наш Президент, «главная цель развития национальной экономики – новое лучшее качество жизни граждан». И теперь у нас есть инструмент, который поможет точнее планировать развитие и увереннее смотреть вперед.
В документе учтены здания, предприятия, земля, а также финансовые обязательства и долги. Это фактически финансовый паспорт страны, который показывает, чем мы владеем и какие ресурсы можем использовать для развития. Пока в расчетах нет стоимости водных ресурсов, но формат будет дорабатываться поэтапно.
Подсчет национального богатства – часть предыдущей государственной программы социально-экономического развития. Эксперты отмечают: такие данные помогают не только вести статистику, но и принимать стратегические решения. Ведь за цифрами стоят реальные объекты – заводы, поля, дома, дороги. Национальное богатство – это показатель устойчивости и потенциала страны.
Он позволяет оценить, какие отрасли требуют поддержки, а какие уже стали опорой экономики. И хотя цифры сами по себе сухие, они отражают реальную основу для будущего роста. Это подтверждение того, что мы движемся к более прозрачной, взвешенной и сильной экономике.
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