Беларусь впервые получила полный баланс национального богатства – оно составило 1,655 трлн рублей

Беларусь впервые получила полный баланс своего национального богатства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам Белстата, оно составило 1 триллион 655 миллиардов рублей. В пересчете на каждого жителя – почти 181 тысяча.

Как подчеркивает наш Президент, «главная цель развития национальной экономики – новое лучшее качество жизни граждан». И теперь у нас есть инструмент, который поможет точнее планировать развитие и увереннее смотреть вперед.