Гиперответственность – в чём причина и как избавиться, рассказал психолог
Ответственность – это один из признаков взрослого человека. Это благодаря ей взрослые люди отвечают за свои поступки, выполняют обещания, не подводят других. Но некоторые относятся к жизни чрезвычайно ответственно. В этом случае говорят о гиперответственности. О тех, кто слишком берет на себя обязанности, поговорим сегодня. В гостях «Нового утра» психолог Денис Северов.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто такие гиперответственные люди?
Денис Северов, магистр психологии:
Это когда человек начинает фокус внимания переводить с себя, со своей жизни на жизнь других людей. Он интересуется, все ли у них хорошо, он интересуется, как они поели, как работа. И фактически человек, часто фиксируя внимание на другом человеке, забывает о самом себе. Есть иллюзия того, что он постоянно чем-то занят, что он на чем-то сфокусирован. Но самая главная проблема таких людей – они часто забывают о себе и о своей жизни в эти моменты. В основе любой гиперответственности всегда лежит либо эмоция страха, либо чувство вины. Но с учетом того, что в чувстве вины есть уже страх, а в основе любого страха есть боль эмоциональная либо физическая, то получается, что люди гиперответственные боятся, что что-то с ними произойдет, например, их кто-то накажет.
Ольга Бурлакова:
Может ли человек родиться с гиперответственностью либо это все-таки приобретенный момент?
Денис Северов:
Я не генетик, но я думаю, что генетическая составляющая присутствует. Но для меня это всегда история про либо боль, либо какую-то потребность, которую человек хочет закрыть. Часто гиперответственные люди испытывают потребность быть нужными. Самая большая проблема, что человек гиперответственный начинает забывать о том, кто он, какой он, начинает забывать о своих собственных желаниях.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Можно ли всегда самому увидеть этот страх, понять, покопаться в себе? Или все-таки, если это вопрос серьезный, нужно обратиться к специалисту? Смотрите в видео.