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Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»

20 января 2024 12:18
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Снежная зима открыла все возможности для активного отдыха. Только в Минске оборудовано 14 лыжных трасс, 29 катков и 40 хоккейных площадок. Провести время с пользой можно на прогулках по туристическим маршрутам или отправиться на оздоровление в санаторий. Какие условия созданы в столице для зимнего спорта и отдыха, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 21 января, в 10:00.

Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»-1

Зима в большом городе! Когда можно радоваться неочищенным от снега дорожкам, ездить без пробок, дышать свежим воздухом, наслаждаться пейзажами и укреплять здоровье одновременно. Причем стать на лыжи можно в каждом районе города и в любом возрасте!

Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»-4

У нас в каждом районе есть свои лыжные трассы, начиная от 800 метров до 5 километров.

Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»-7

Зима – прекрасное время уделить время здоровью и посетить санаторий. Где искать отдых, развлечения и лечение в одной путевке? И как это сделать дешевле?

Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»-10

Был аншлаг на Новый год?
Абсолютно верно. И это уже не первый год. Новогодние праздники были забронированы заранее.

Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»-13

Когда хочется гулять по городу и наслаждаться зимними пейзажами. Причем не только минчанам, но и гостям столицы! Чем удивляем и будем радовать туристов?

Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»-16

Театрализованные фольклорные вечера, которые будут знакомить с белорусскими традициями и с белорусской самобытностью, кухней.

Как провести время зимой с удовольствием и пользой для здоровья. «Большой город», 21 января, 10:00

# Зимние виды спорта # общество # Екатерина Забенько

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