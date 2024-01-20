Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»

Снежная зима открыла все возможности для активного отдыха. Только в Минске оборудовано 14 лыжных трасс, 29 катков и 40 хоккейных площадок. Провести время с пользой можно на прогулках по туристическим маршрутам или отправиться на оздоровление в санаторий. Какие условия созданы в столице для зимнего спорта и отдыха, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 21 января, в 10:00.

Зима в большом городе! Когда можно радоваться неочищенным от снега дорожкам, ездить без пробок, дышать свежим воздухом, наслаждаться пейзажами и укреплять здоровье одновременно. Причем стать на лыжи можно в каждом районе города и в любом возрасте!

У нас в каждом районе есть свои лыжные трассы, начиная от 800 метров до 5 километров.

Зима – прекрасное время уделить время здоровью и посетить санаторий. Где искать отдых, развлечения и лечение в одной путевке? И как это сделать дешевле?

– Был аншлаг на Новый год?

– Абсолютно верно. И это уже не первый год. Новогодние праздники были забронированы заранее.

Когда хочется гулять по городу и наслаждаться зимними пейзажами. Причем не только минчанам, но и гостям столицы! Чем удивляем и будем радовать туристов?