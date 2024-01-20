Зимняя атмосфера в Минске – что посмотреть и где покататься на лыжах? Анонс «Большого города»
Снежная зима открыла все возможности для активного отдыха. Только в Минске оборудовано 14 лыжных трасс, 29 катков и 40 хоккейных площадок. Провести время с пользой можно на прогулках по туристическим маршрутам или отправиться на оздоровление в санаторий. Какие условия созданы в столице для зимнего спорта и отдыха, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 21 января, в 10:00.
Зима в большом городе! Когда можно радоваться неочищенным от снега дорожкам, ездить без пробок, дышать свежим воздухом, наслаждаться пейзажами и укреплять здоровье одновременно. Причем стать на лыжи можно в каждом районе города и в любом возрасте!
У нас в каждом районе есть свои лыжные трассы, начиная от 800 метров до 5 километров.
Зима – прекрасное время уделить время здоровью и посетить санаторий. Где искать отдых, развлечения и лечение в одной путевке? И как это сделать дешевле?
– Был аншлаг на Новый год?
– Абсолютно верно. И это уже не первый год. Новогодние праздники были забронированы заранее.
Когда хочется гулять по городу и наслаждаться зимними пейзажами. Причем не только минчанам, но и гостям столицы! Чем удивляем и будем радовать туристов?
Театрализованные фольклорные вечера, которые будут знакомить с белорусскими традициями и с белорусской самобытностью, кухней.
Как провести время зимой с удовольствием и пользой для здоровья. «Большой город», 21 января, 10:00