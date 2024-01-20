Сотрудники МЧС почтили память погибших при исполнении спасателей

Они не пожалели собственной жизни, чтобы спасти других. Сотрудники МЧС почтили память погибших при исполнении служебного долга товарищей. Богослужение прошло в поистине символичном месте – Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в крипте хранится капсула с землей с мест гибели и захоронения работников ведомства. Молебен провел протоиерей Федор Повный. Почтить память друзей, сослуживцев и близких приехали семьи пожарных со всей страны, спасатели, ветераны и руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всего около 60 человек.

Наталья Лагун: Хочется выразить слова благодарности министру и всем сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям за то внимание и поддержку, которые они оказывают нам. Они были рядом, когда случилась беда в наших семьях.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Наши коллеги всегда, преодолевая реальные жизненные инстинкты, идут в огонь, идут в воду. Всегда это связано с риском для жизни. И, к сожалению, иногда стихия так развивается, что предотвратить тяжкие ее последствия не всегда представляется возможным в силу разных обстоятельств.

За последние 80 лет при непосредственном исполнении служебных обязанностей погибли 49 пожарных. Министерство по чрезвычайным ситуациям помнит каждого. А их семьям оказывают посильную поддержку.