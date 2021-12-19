Белорусский союз журналистов просит проверить А1 на причастность к похищению личных данных

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оценить действия компании А1 и принять самые жесткие меры. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Он также отметил, что подобные действия, то есть распространение персональных данных, не будут позволены ни одной компании. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи Президент и дал поручение провести оценку действий компании.
Игорь Луцкий заверил, что будут предприняты все меры, чтобы разобраться в ситуации и впредь не допустить подобных сливов.
Отметим, что недавно стало известно о задержании пресс-секретаря белорусского мобильного оператора А1. Есть информация, что он передавал экстремистским Telegram-каналам данные абонентов. В частности, силовиков и госслужащих. Впоследствии эту информацию могли использовать для травли, буллинга и угроз. Давление ощущали и журналисты государственных СМИ. Во многих случаях злоумышленники располагали номерами мобильных телефонов и другой персональной информацией о наших коллегах.
Белорусский союз журналистов просит компетентные органы обратить внимание на этот факт и проверить А1 на причастность к похищению и этих данных. Если это подтвердится, то БСЖ настаивает на принесении извинений каждому пострадавшему журналисту, на максимальной ответственности виновных и на компенсации морального, репутационного и другого ущерба.
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