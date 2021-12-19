Белорусский союз журналистов просит проверить А1 на причастность к похищению личных данных

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оценить действия компании А1 и принять самые жесткие меры. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Он также отметил, что подобные действия, то есть распространение персональных данных, не будут позволены ни одной компании. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи Президент и дал поручение провести оценку действий компании.