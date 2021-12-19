Отец новорождённой на границе поговорил с женой: «Постараюсь сделать всё возможное, чтобы у нас было всё самое лучшее»

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе после откровений Чечко еще больше обострилась. Люди опасаются оказаться на месте тех, кого не пощадил польский режим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но не у всех в Европе нет элементарного сострадания к мигрантам, застрявших буквально между двух миров. Немецкий Кельн заявил, что готов принять беженцев, которые буквально застряли между своим прошлым и будущими. Обер-бургомистр этого города будет обращаться в Федеральное министерство внутренних дел страны, чтобы принять мигрантов. За ситуацией на границе следят наши журналисты и операторы. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

В лагере сейчас наблюдаются шесть беременных женщин. Еще трех с новорожденными детьми 17 декабря выписали из Гродненского перинатального центра. Их поместили в кризисные комнаты Красного Креста. По факту это двухкомнатная квартира, где есть все необходимое для мам и детей. И, конечно, это возможность круглосуточно быть с родными из лагеря беженцев.