Отец новорождённой на границе поговорил с женой: «Постараюсь сделать всё возможное, чтобы у нас было всё самое лучшее»

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе после откровений Чечко еще больше обострилась. Люди опасаются оказаться на месте тех, кого не пощадил польский режим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе после откровений Чечко еще больше обострилась. Люди опасаются оказаться на месте тех, кого не пощадил польский режим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но не у всех в Европе нет элементарного сострадания к мигрантам, застрявших буквально между двух миров. Немецкий Кельн заявил, что готов принять беженцев, которые буквально застряли между своим прошлым и будущими. Обер-бургомистр этого города будет обращаться в Федеральное министерство внутренних дел страны, чтобы принять мигрантов.
За ситуацией на границе следят наши журналисты и операторы. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
В лагере сейчас наблюдаются шесть беременных женщин. Еще трех с новорожденными детьми 17 декабря выписали из Гродненского перинатального центра. Их поместили в кризисные комнаты Красного Креста. По факту это двухкомнатная квартира, где есть все необходимое для мам и детей. И, конечно, это возможность круглосуточно быть с родными из лагеря беженцев.
Рэбас Али Фарадж, беженец, отец новорожденной:
Расскажи, как у тебя дела? Как самочувствие? Как дочки?
– У нас все хорошо. Сейчас покупались, будем кушать. Как дела у тебя?
– Все так же. Непросто, конечно, но мы держимся. Я очень рассчитываю, что все будет хорошо. Я очень тебя жду. Жду, когда мы сможем вместе воспитывать наших детей. Я обещаю, что постараюсь сделать все возможное, чтобы у нас было все самое лучшее.
Кёльн заявил, что готов принять беженцев, а поляки шокируют новостями об убийствах. Итоги 6-й недели ожидания в ТЛЦ – подробности здесь.