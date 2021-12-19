«Специально для этого фестиваля делала работы». Что необычного можно увидеть на выставке «Концепция»?

Новости Беларуси. В рамках первой триеннале «Концепция» Белорусского союза художников в арт-гостиной «Высокое место» был представлен экспериментальный проект текстильного искусства Tex-Experience. Этот проект объединил более 20 авторов из Минска, Витебска, Полоцка, Гродно и Жодино. Современный белорусский текстиль можно отнести к последнему явлению в искусстве, которое называют «пластическим взрывом». Оно обладает огромной символической силой станкового или монументального произведения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Мы всегда хотим, чтобы крупные события, связанные с современным искусством, проходили на разных площадках. Одна из выставок очень интересных получилась здесь, в галерее «Высокое место». Здесь замечательная архитектурная ситуация, которая дает возможность показать на нескольких разных уровнях очень разные произведения многих художников. Здесь участвуют почти 20 художников, причем это не только минские художники. Здесь приглашены художники из Жодино, из Витебска. Здесь мы можем увидеть как объемные вещи, так и плоскостные. Уже несколько десятилетий у нас растет поколение художников, которые делают из текстиля объекты. Яркие, интересные, большие, маленькие.

Одно из произведений, представленных на выставке, работа с нитками молодой белорусской художницы Христины Высоцкой. К слову, именно ее текстильная монументальная скульптура «Дерево познания» в 2021 году украсила павильон на всемирной выставке «Экспо» в Дубае. Настоящее произведение искусства, сделано из 70 квадратных метров гобелена высотой 9 метров. Выставка демонстрирует эксперименты с тканью и пространством. В экспозиции представлены как плоские, так и трехмерные арт-объекты, текстильные инсталляции, выполненные в различных техниках. Один из залов выставки посвящен взаимодействию текстиля и света, использованию светодиодной ленты в качестве материала для работы, а также для создания световых эффектов.