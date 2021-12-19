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«Специально для этого фестиваля делала работы». Что необычного можно увидеть на выставке «Концепция»?

19 декабря 2021 16:43
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Новости Беларуси. В рамках первой триеннале «Концепция» Белорусского союза художников в арт-гостиной «Высокое место» был представлен экспериментальный проект текстильного искусства Tex-Experience. Этот проект объединил более 20 авторов из Минска, Витебска, Полоцка, Гродно и Жодино. Современный белорусский текстиль можно отнести к последнему явлению в искусстве, которое называют «пластическим взрывом». Оно обладает огромной символической силой станкового или монументального произведения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

«Специально для этого фестиваля делала работы». Что необычного можно увидеть на выставке «Концепция»?-1

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
Мы всегда хотим, чтобы крупные события, связанные с современным искусством, проходили на разных площадках. Одна из выставок очень интересных получилась здесь, в галерее «Высокое место». Здесь замечательная архитектурная ситуация, которая дает возможность показать на нескольких разных уровнях очень разные произведения многих художников. Здесь участвуют почти 20 художников, причем это не только минские художники. Здесь приглашены художники из Жодино, из Витебска. Здесь мы можем увидеть как объемные вещи, так и плоскостные. Уже несколько десятилетий у нас растет поколение художников, которые делают из текстиля объекты. Яркие, интересные, большие, маленькие.

«Специально для этого фестиваля делала работы». Что необычного можно увидеть на выставке «Концепция»?-4

Одно из произведений, представленных на выставке, работа с нитками молодой белорусской художницы Христины Высоцкой. К слову, именно ее текстильная монументальная скульптура «Дерево познания» в 2021 году украсила павильон на всемирной выставке «Экспо» в Дубае. Настоящее произведение искусства, сделано из 70 квадратных метров гобелена высотой 9 метров. Выставка демонстрирует эксперименты с тканью и пространством. В экспозиции представлены как плоские, так и трехмерные арт-объекты, текстильные инсталляции, выполненные в различных техниках. Один из залов выставки посвящен взаимодействию текстиля и света, использованию светодиодной ленты в качестве материала для работы, а также для создания световых эффектов.

«Специально для этого фестиваля делала работы». Что необычного можно увидеть на выставке «Концепция»?-7

Ольга Редникина, председатель секции художественного текстиля Белорусского союза художников:
Я специально для этого фестиваля делала работы. Некоторое время назад я для себя открыла новый материал, который прекрасно себя выразил как экспериментальный текстиль. Это горячий клей. Он тоже дает нить, но она ведет себя по-другому. У нее свои эффекты. Эффект превращения из одной субстанции в другую – это как раз то, что мне было нужно для моего проекта. Я сделала несколько работ, часть из них во Дворце искусств представлена. И часть здесь. В данном проекте «Экспериментальный текстиль».

«Специально для этого фестиваля делала работы». Что необычного можно увидеть на выставке «Концепция»?-10

# Выставки в Минске # общество # Наталья Шарангович # Ольга Редникина # Христина Высоцкая # Фотофакт

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