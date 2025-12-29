Где белорусы прыгнули выше головы и что больше всего беспокоило народ? Итоги 2025 года подвели эксперты

Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу». О напряженных моментах в 2025-м, долгах Британии и рекордном ЗВР Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть такой момент, который каждый месяц у нас очень внимательно анализируется. Это наша инфляция. Весь год мы боролись с инфляцией, и говорят, к концу года ожидается либо 7 %, либо 7,5 %. Почему это важно сегодня? Потому что от уровня инфляции, насколько он будет ниже, чем прогнозировалось, будет зависеть процентная ставка по кредитам. Люди сегодня во многом смотрят на те показатели, которые отражают их реальный доход. Да, ВВП – хорошо, номинальный ВВП – вообще прекрасно, но сколько осталось в кармане после выплаты кредита? И сегодня наш Нацбанк – это большие молодцы, которые инфляцию сдерживают. Причем там разные инструменты есть. В том числе мы угадали с золотом.

Андрей Лазуткин:

Задача в следующем году – это золото куда-то инвестировать. Об этом Президент говорил на Всебелорусском народном собрании. Сегодня у нас рекордные ЗВР в Беларуси. Хотя британцы полтора миллиарда нам еще должны. Надо бы с них спросить, я считаю. Но все остальное мы можем куда-то инвестировать и получить с этого еще дополнительную прибыль нашим предприятиям. Потому что именно наши предприятия финансируют всю нашу социалку. Вот первый источник – это наши доходы, которые зависят от санкций, от того, какой у нас товарооборот и какие валовые показатели. Второй момент – это инфляция, которая съедает либо не съедает наши реальные доходы. Это главное, что надо знать нашим людям, ориентируясь на те цифры, которые дает правительство. За год мы смогли прыгнуть выше своей головы – Богодель о достижениях в военной сфере

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Ничто так не зависит от экономических условий, как армия и флот. И когда мы с вами принимали программу, которая для нас важна, социально-экономическая, среди семи основных направлений была определена в том числе обороноспособность. Хотя мы все видели, оно все там под специальные закрытые программы, тем не менее мы четко понимаем, что на 30 % должны вырасти инвестиции в оборону, а это немало, должны выпускать 50 % отечественной продукции, которая будет поступать. А мы уже это видим. Во-первых, это поступает из средств радиоэлектронной борьбы. Начальник Генерального штаба совсем недавно это показывал. Оказывается, об этом говорит Владимир Владимирович Путин, более половины комплектующих для «Орешника» поступает тоже из Республики Беларусь.

Андрей Богодель:

А давайте с вами вспомним MILEX. И уже говорят о самолете пятого поколения Су-75 «Шах и Мат». Опять-таки, говорят, что это планируют создавать в том числе на основе именно белорусских технологий. И ведь это по-настоящему достижение нашей страны. Ведь мы, по большому счету, за год смогли прыгнуть выше своей головы. «Интересный год был». Что больше всего беспокоило белорусов?

Алена Сырова, СТВ:

Что говорит народ? Что их беспокоило больше всего в этом году? Может, действительно, горошек в магазине или картошка, которую искали все дружно, а не «Орешник»?