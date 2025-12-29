Белорусские лыжницы участвуют в многодневке «Тур де Ски»

В Италии продолжается престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» с участием белорусок. В программе понедельника значились гонки с раздельного старта на 10 километров в классическом стиле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего на дистанцию вышли 84 спортсменки. Наша Анна Королева показала 68-й результат. Еще одна соотечественница Анна Мачехина, которая ранее получила лицензию на зимние Олимпийские игры, заняла 78-е место. В предстоящую среду пройдут масс-старты, 1 января состоятся гонки преследования.