Белорусский народ не делится на своих и чужих. О чём говорили участники автопробега 24 октября?

Новости Беларуси. От Минска до Могилева. В очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единомышленники собрались 24 октября с друзьями и даже целыми семьями. Смиловичи, Червень, Березино, Белыничи и Могилев. Отправляться в путь под одним флагом и в одной колонне стало доброй традицией. Анна Куртасова и Юлия Мычка присоединились к автомарафону.

Мы вместе, мы сила. Наша сила в единстве, и мы победим. На часах 9 утра. Пасмурное и дождливое субботнее утро. Но, несмотря на непогоду, оно вновь собрало тех, кто не прочь встретиться вместе и преодолеть сотни километров. И все с одной целью – сохранить мир и спокойствие в стране. С музыкой, государственной символикой и хорошим настроением сегодня белорусы дали старт новому маршруту – от Минска до Могилева. Всего 200 километров. Именно такие традиционные встречи помогают им найти не просто единомышленников, но и близких по духу друзей.

Хочется, чтобы всегда были события, на которые мы могли собраться, потому что в целом мы дружный достаточно народ. И когда встречаешь единомышленников, вообще эмоциональный подъем испытываешь. Разделить общие идеи автолюбители приходят большими компаниями. Анастасия Ковалевская в патриотическом пробеге участвует уже не первый раз. Очередные выходные проводит с младшей сестрой Марией и малышкой Арианой. Молодая мама точно знает, что любовь к родине нужно прививать с ранних лет. «Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь». Неравнодушные жители снова участвуют в автопробеге

Мне очень интересно, приятно, что так много людей.

Анна Куртасова, корреспондент:

Очередное субботнее утро – автопробег собрал единомышленников. Остается все меньше населенных пунктов, куда бы ни заглянули участники патриотической акции на колесах. Позади Брест, Александрия, Витебск. А впереди курс на Могилев.

Финальная точка на карте маршрута – восточная столица Беларуси. Могилевчане вышли на улицы под зонтиками, чтобы поприветствовать единомышленников. В Могилеве прошла небольшая экскурсия. Первая точка маршрута – парк Подниколье. Здесь для участников автопробега – горячий чай и солдатская каша. На лестнице парка люди развернули главный символ марафона – белорусский флаг.