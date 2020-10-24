По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?

Зима на паузе. Синоптики радуют: заморозки отступили. На неделе ожидается теплая и комфортная погода, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Благодаря теплым воздушным массам, поступающим к нам из Западной Европы, в республику вернулся температурный режим, более характерный для второй половины сентября.

Так, в прошедшие сутки средняя температура воздуха по стране на 2-7 градуса превысила многолетние значения. Такой температурный тренд в погоде сохранится и на предстоящей рабочей неделе. Минимальные температуры воздуха по стране будут колебаться от +2 до +9°C, а максимум в разгар дня составит +9 – +15, по юго-западу республики воздух будет прогреваться до +17 – +19 градусов тепла.