По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?

Зима на паузе. Синоптики радуют: заморозки отступили. На неделе ожидается теплая и комфортная погода, рассказали в программе «Плюс-минус».
Зима на паузе. Синоптики радуют: заморозки отступили. На неделе ожидается теплая и комфортная погода, рассказали в программе «Плюс-минус».
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Благодаря теплым воздушным массам, поступающим к нам из Западной Европы, в республику вернулся температурный режим, более характерный для второй половины сентября.
Так, в прошедшие сутки средняя температура воздуха по стране на 2-7 градуса превысила многолетние значения. Такой температурный тренд в погоде сохранится и на предстоящей рабочей неделе. Минимальные температуры воздуха по стране будут колебаться от +2 до +9°C, а максимум в разгар дня составит +9 – +15, по юго-западу республики воздух будет прогреваться до +17 – +19 градусов тепла.
В понедельник под защитой области повышенного атмосферного давления осадков по республике не прогнозируется, а в остальные дни местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы кое-где будут сгущаться умеренные туманы.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В начале недели погоду в стране будет определять теплая периферия антициклона с центром над Средней Волгой.