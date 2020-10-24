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По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?

24 октября 2020 20:19
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Зима на паузе. Синоптики радуют: заморозки отступили. На неделе ожидается теплая и комфортная погода, рассказали в программе «Плюс-минус».

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Благодаря теплым воздушным массам, поступающим к нам из Западной Европы, в республику вернулся температурный режим, более характерный для второй половины сентября.

Так, в прошедшие сутки средняя температура воздуха по стране на 2-7 градуса превысила многолетние значения. Такой температурный тренд в погоде сохранится и на предстоящей рабочей неделе. Минимальные температуры воздуха по стране будут колебаться от +2 до +9°C, а максимум в разгар дня составит +9 – +15, по юго-западу республики воздух будет прогреваться до +17 – +19 градусов тепла.

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-4

В понедельник под защитой области повышенного атмосферного давления осадков по республике не прогнозируется, а в остальные дни местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы кое-где будут сгущаться умеренные туманы.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-7

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-9

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-11

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-13

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-15

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?-17

В начале недели погоду в стране будет определять теплая периферия антициклона с центром над Средней Волгой.

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Марина Грицкевич # Фотофакт

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