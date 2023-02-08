В Гомельском медуниверситете прошёл первый форум молодых учёных

Новости Беларуси. В Гомельском медицинском университете прошел первый форум молодых ученых. В нем приняли участие представители научных школ вузов областного центра и российские коллеги из Курска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тем – финансирование государственных программ, назначение персональных стипендий, а также развитие сотрудничества с исследователями из других научных сфер. Инициатором форума выступил Совет молодых ученых медуниверситета. Гостей познакомили с выставкой научных разработок гомельских врачей. Среди представленных направлений — совершенствование диагностики, онкологических исследований и микрохирургии.

Сергей Гапоненко, председатель Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований:

Ощущение того, что молодой человек является элементом всей цивилизации, что его статьи читают за рубежом, что журналы, которые мы издаем, переводятся на другие языки, что к нам приезжают иностранцы на наши конференции, – это очень важно. И когда молодой человек это почувствовал, все, он уже по-другому жить и работать не сможет.

Владимир Похожай, председатель Совета молодых ученых Гомельского государственного медицинского университета:

Современная наука многопрофильная, ее нельзя заточить в какие-то свои исследования узкопрофильные. Она всегда должна объединять ребят из различных направлений, чтобы достичь очень высоких, красивых, хороших результатов.