Андрей Лукьянович: Вооружённые Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы помочь турецкому народу

Утром 8 февраля в Турцию вылетели белорусские спасатели. По поручению Президента Беларуси они окажут помощь в ликвидации разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд спецназначения «ЗУБР» отправился с аэродрома в Мачулищах. На борту Ил-76 32 спасателя – это первая группа, вторая прибудет на место работ завтра. Подробности .

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня турецкий народ попал в беду, и главой государства принято решение протянуть руку помощи, подставить плечо турецкому народу. И Вооруженные Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы выполнить эту задачу. На крыльях военной авиации летит реальная помощь и спасение сегодня. Это лучшая миссия для человека в погонах.