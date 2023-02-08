Прямой эфир

Андрей Лукьянович: Вооружённые Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы помочь турецкому народу

08 февраля 2023 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Утром 8 февраля в Турцию вылетели белорусские спасатели. По поручению Президента Беларуси они окажут помощь в ликвидации разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лукьянович: Вооружённые Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы помочь турецкому народу-1

Отряд спецназначения «ЗУБР» отправился с аэродрома в Мачулищах. На борту Ил-76 32 спасателя – это первая группа, вторая прибудет на место работ завтра. Подробности.

Андрей Лукьянович: Вооружённые Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы помочь турецкому народу-4

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Сегодня турецкий народ попал в беду, и главой государства принято решение протянуть руку помощи, подставить плечо турецкому народу. И Вооруженные Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы выполнить эту задачу. На крыльях военной авиации летит реальная помощь и спасение сегодня. Это лучшая миссия для человека в погонах.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Землетрясение # общество # Андрей Лукьянович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Синявский: наш отряд в Турции успешно выполнит поставленную задачу, он подготовлен, экипирован
08 февраля 2023 08:21

Вадим Синявский: наш отряд в Турции успешно выполнит поставленную задачу, он подготовлен, экипирован

КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен
08 февраля 2023 07:45

КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен

Найдена белоруска, пропавшая после землетрясения в Турции. Её сына ещё ищут
08 февраля 2023 06:50

Найдена белоруска, пропавшая после землетрясения в Турции. Её сына ещё ищут