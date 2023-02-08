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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек

08 февраля 2023 08:32
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На поисковые работы в Турции и Сирии, где общее число жертв превысило 8 тысяч человек, брошены все имеющиеся там силы. Спасатели наперегонки со временем пытаются найти и достать из-под завалов выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек-1

Работы усложняют низкие температуры и то, что повреждены дороги – затруднена доставка техники для подъема бетонных плит. В пострадавших районах задействованы более 24 тысяч спасателей. В регионе находятся группы по оценке и координации стихийных бедствий ООН. Эксперты должны оценить истинные масштабы трагедии.

Президент Турции объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях. Землетрясение нарушило привычный уклад жизни 13 из 85 миллионов жителей страны.

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# Землетрясение # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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