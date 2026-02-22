Белорусские ВС – это серьёзная сила! Гигин рассказал о проверке боеготовности и почему это необходимо

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне очень нравится определение наших военных по поводу военного искусства. Я с большим удовольствием наблюдал, когда наш Президент выехал на внезапную проверку частей и подразделений. Как было видно, волнуется госсекретарь, генерал Вольфович, и волнуется Виктор Геннадьевич Хренин, наш министр обороны.

Эти люди говорят так, что высшее проявление воинского искусства – это поддержание состояния наших Вооруженных Сил на таком уровне в мирное время, чтобы у потенциального противника даже мысли не возникало на нас напасть. Ведь за этими внезапными проверками наблюдают из-за рубежа те, кто готовит какие-то операции против Беларуси. Когда они видят, что срочники метко стреляют, когда в порядке у них вооружение, когда мы можем развертывать резервные полки, учитываем актуальный опыт боевых действий. Они понимают, что это действительно серьезная сила.