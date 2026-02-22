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Белорусские ВС – это серьёзная сила! Гигин рассказал о проверке боеготовности и почему это необходимо

22 февраля 2026 07:31
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Белорусские ВС – это серьёзная сила! Гигин рассказал о проверке боеготовности и почему это необходимо-2

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Мне очень нравится определение наших военных по поводу военного искусства. Я с большим удовольствием наблюдал, когда наш Президент выехал на внезапную проверку частей и подразделений. Как было видно, волнуется госсекретарь, генерал Вольфович, и волнуется Виктор Геннадьевич Хренин, наш министр обороны. 

Эти люди говорят так, что высшее проявление воинского искусства – это поддержание состояния наших Вооруженных Сил на таком уровне в мирное время, чтобы у потенциального противника даже мысли не возникало на нас напасть. Ведь за этими внезапными проверками наблюдают из-за рубежа те, кто готовит какие-то операции против Беларуси. Когда они видят, что срочники метко стреляют, когда в порядке у них вооружение, когда мы можем развертывать резервные полки, учитываем актуальный опыт боевых действий. Они понимают, что это действительно серьезная сила.

Белорусские ВС – это серьёзная сила! Гигин рассказал о проверке боеготовности и почему это необходимо-4

Вадим Гигин:
Порадовало, когда министр обороны говорил о призыве офицеров из резерва, что люди не жаловались, не отнекивались, не пытались уклониться. Не возникло серьезных проблем с этим, какие возникали раньше. То есть в обществе приходит осознание необходимости подобных действий. Это особенно радует. 

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# Армия Беларуси # Интервью # Александр Осенко # Вооруженные силы Республики Беларусь # Вадим Гигин

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