Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках

Падзея, якая выходзіць за інтарэсы работнікаў аграрнай сферы. Хуткасць, трапнасць і бездарожжа, а яшчэ 100 літраў юшкі – у Горках прайшоў трактарны біятлон! Сёлета ён сабраў больш за 20 удзельнікаў з усёй Беларусі – сярод іх дзяўчаты і нават героі-рэкардсмены мінулага жніва, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Першага ўдзельніка паглынае снежны пыл, і з гэтай секунды Горкі ўжо больш не студэнцкі гарадок. Ва ўсялякім разе, на некалькі гадзін. Усім цяпер тут запраўляе трактарны біятлон – гонцы, у якой правяраецца не толькі хуткасць і трапнасць, але і характар. Калісьці ўсё пачыналася як лакальнае шоу для студэнтаў, а сёння чэмпіянат вырас да агульнанацыянальнага маштабу і мае сотні прыхільнікаў.

Уладзімір Гусараў, дэкан факультэта механізацыі сельскай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі:

Страна аграрная, люди это любят, видят. Им нравится синий трактор, который едет по полю. Для них порой необычно, что он может ехать не только в поле, но и приносить такое удовольствие.