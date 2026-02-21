Прямой эфир

Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках

21 февраля 2026 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Падзея, якая выходзіць за інтарэсы работнікаў аграрнай сферы. Хуткасць, трапнасць і бездарожжа, а яшчэ 100 літраў юшкі – у Горках прайшоў трактарны біятлон! Сёлета ён сабраў больш за 20 удзельнікаў з усёй Беларусі – сярод іх дзяўчаты і нават героі-рэкардсмены мінулага жніва, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках-2

Першага ўдзельніка паглынае снежны пыл, і з гэтай секунды Горкі ўжо больш не студэнцкі гарадок. Ва ўсялякім разе, на некалькі гадзін. Усім цяпер тут запраўляе трактарны біятлон – гонцы, у якой правяраецца не толькі хуткасць і трапнасць, але і характар. Калісьці ўсё пачыналася як лакальнае шоу для студэнтаў, а сёння чэмпіянат вырас да агульнанацыянальнага маштабу і мае сотні прыхільнікаў.

Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках-4

Уладзімір Гусараў, дэкан факультэта механізацыі сельскай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі:
Страна аграрная, люди это любят, видят. Им нравится синий трактор, который едет по полю. Для них порой необычно, что он может ехать не только в поле, но и приносить такое удовольствие. 

Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках-6

Студэнты сёння ў меншасці. З 24 удзельнікаў толькі пяцёра прадстаўляюць аграрныя ВНУ. Астатнія – лепшыя механізатары з усёй краіны. На старце – сапраўдныя зоркі мінулага жніва. Павел Шуціла, механізатар прадпрыемства «Кухчыцы», намалаціў 8 тысяч тон збожжа. 

Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках-8

Гэта абсалютны рэкорд краіны, за які камбайнера на Усебеларускім народным сходзе асабіста адзначыў кіраўнік дзяржавы. Пра трактарны ж біятлон Павел даведаўся выпадкова. Нядаўна ў іх гаспадарку прыйшоў працаваць выпускнік сельгасакадэміі, які і запрасіў знакамітага калегу на спаборніцтвы.

Его заслугам аплодировал весь зал! Лукашенко назвал героем комбайнера, намолотившего 8 тыс. тонн зерновых.

Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках-10

У фінале трактарнага біятлону золата сярод дзяўчат узяла Вольга Цуп, студэнтка акадэміі. У мужчын лідарства ў Дзяніса Карнаўхава – работніка камунальнай гаспадаркі, які даказаў, што трактарны біятлон сцірае межы паміж прафесіямі і аб'ядноўвае ўсіх.

Падрабязней у відэа.

# Сельское хозяйство # Владимир Гусаров

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: диктатура гедонизма – прямая дорога к деградации до дна острова Эпштейна
21 февраля 2026 17:22

Пустовой: диктатура гедонизма – прямая дорога к деградации до дна острова Эпштейна

Провожаем зиму и встречаем весну – в Беларуси отмечают Масленицу! Как проходит праздник?
21 февраля 2026 17:18

Провожаем зиму и встречаем весну – в Беларуси отмечают Масленицу! Как проходит праздник?

Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии
21 февраля 2026 17:13

Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии