Уникальный биатлон на тракторах прошёл в Горках
Падзея, якая выходзіць за інтарэсы работнікаў аграрнай сферы. Хуткасць, трапнасць і бездарожжа, а яшчэ 100 літраў юшкі – у Горках прайшоў трактарны біятлон! Сёлета ён сабраў больш за 20 удзельнікаў з усёй Беларусі – сярод іх дзяўчаты і нават героі-рэкардсмены мінулага жніва, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Першага ўдзельніка паглынае снежны пыл, і з гэтай секунды Горкі ўжо больш не студэнцкі гарадок. Ва ўсялякім разе, на некалькі гадзін. Усім цяпер тут запраўляе трактарны біятлон – гонцы, у якой правяраецца не толькі хуткасць і трапнасць, але і характар. Калісьці ўсё пачыналася як лакальнае шоу для студэнтаў, а сёння чэмпіянат вырас да агульнанацыянальнага маштабу і мае сотні прыхільнікаў.
Уладзімір Гусараў, дэкан факультэта механізацыі сельскай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі:
Страна аграрная, люди это любят, видят. Им нравится синий трактор, который едет по полю. Для них порой необычно, что он может ехать не только в поле, но и приносить такое удовольствие.
Студэнты сёння ў меншасці. З 24 удзельнікаў толькі пяцёра прадстаўляюць аграрныя ВНУ. Астатнія – лепшыя механізатары з усёй краіны. На старце – сапраўдныя зоркі мінулага жніва. Павел Шуціла, механізатар прадпрыемства «Кухчыцы», намалаціў 8 тысяч тон збожжа.
Гэта абсалютны рэкорд краіны, за які камбайнера на Усебеларускім народным сходзе асабіста адзначыў кіраўнік дзяржавы. Пра трактарны ж біятлон Павел даведаўся выпадкова. Нядаўна ў іх гаспадарку прыйшоў працаваць выпускнік сельгасакадэміі, які і запрасіў знакамітага калегу на спаборніцтвы.
Его заслугам аплодировал весь зал! Лукашенко назвал героем комбайнера, намолотившего 8 тыс. тонн зерновых.
У фінале трактарнага біятлону золата сярод дзяўчат узяла Вольга Цуп, студэнтка акадэміі. У мужчын лідарства ў Дзяніса Карнаўхава – работніка камунальнай гаспадаркі, які даказаў, што трактарны біятлон сцірае межы паміж прафесіямі і аб'ядноўвае ўсіх.
Падрабязней у відэа.