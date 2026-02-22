Что такое безопасность в современной геополитической ситуации для Беларуси? Объяснил Вадим Гигин

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что в вашем понимании безопасность в той геополитической ситуации, в которой сейчас находится наша страна?