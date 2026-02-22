Что такое безопасность в современной геополитической ситуации для Беларуси? Объяснил Вадим Гигин

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что в вашем понимании безопасность в той геополитической ситуации, в которой сейчас находится наша страна?
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безопасность, если говорить о стране и о человеке, – это возможность нормально жить, не опасаясь из-за возникновения каких-то угроз, когда ты можешь торговать, свободно осуществлять какие-то действия, ты можешь защищать свои интересы. Это не сопряжено с возникновением военной угрозы.
Безопасность – это право и возможность нормально жить в своей стране. Это очень связано с суверенитетом. Вот что это собой представляет. Конечно, сейчас это все находится в условиях серьезнейших вызовов и серьезнейших угроз. Наверное, самых серьезных со времени обретения независимости.
Чтобы у потенциального противника даже мысли не возникло напасть! Гигин о проверке ВС и силе белорусских военных – подробности читайте здесь.