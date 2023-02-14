Белорусские военные врачи отправляются на помощь жителям Сирии. В эти минуты к вылету с аэродрома Мачулищи готовится медицинский отряд специального назначения Минобороны из 45 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это единственное подобное подразделение в Беларуси.

В команде – врачи самых разных специальностей, способные предоставить высококвалифицированную помощь. Вместе с медиками в пострадавшую страну отправят все необходимое оборудование для оказания экстренной помощи в полевых условиях, а также медикаменты. По прибытии в зону бедствия на месте развернут наш полевой госпиталь.

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