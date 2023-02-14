«Понимаешь, что ты не хуже людей обычных». Чемпионат по лёгкой атлетике среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно прошел чемпионат области по легкой атлетике среди инвалидов по зрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двухдневные состязания разделили на несколько этапов. Спортсмены преодолели дистанцию в 60 метров, соревновались в прыжках в длину и метании мяча. На беговой дорожке как профессионалы, так и любители разных возрастов. Некоторые слепые с рождения, есть и те, кто потерял зрение после болезни или несчастного случая.

Валерий Сыроватко и в этот раз стал первым. Несмотря на то, что с 13 лет вообще ничего не видит. Его результат – 60 метров за 10 секунд.

Валерий Сыроватко, участник чемпионата по легкой атлетике:

Когда говорят, что мы, люди незрячие, как-то отличаемся от зрячих людей, но когда пробежишь, понимаешь, что ты не хуже их, людей обычных, вот это окрыляет и дает силы дальше работать, заниматься.

Анна Канюк, тренер по легкой атлетике:

У нас участвуют как самые маленькие спортсмены. Это школьники – 3 класс, это дети из интерната, тут много детей из интерната, слепых, с нарушением зрения. Также принимают участие профессиональные спортсмены, чемпионы мира и призеры Европы. Мы гордимся своими спортсменами, этими людьми, которые несмотря ни на что участвуют в этих соревнованиях, даже возрастные поддерживают молодежь и помогают развивать спорт. Бежать в темноте непросто. Поэтому незрячим спортсменам помогают их волонтеры-лидеры. Соединяет пару специальная повязка. А результат определяют стартовая реакция и рывок.