После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды

После разрушительного землетрясения Сирия оказалась на пороге гуманитарного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миллионы людей, лишившись крова, оказались на улице, где ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Местные жители ночуют в машинах или палатках.

В стране уже ощущается недостаток провизии и питьевой воды. На пределе возможности работают больницы, где врачи не в состоянии оказать всем нуждающимся необходимую помощь.

Лекарства заканчиваются и попросту не хватает рук. Работе спасателей по разбору завалов мешают разрушенная войной инфраструктура и небольшое количество спецтехники.