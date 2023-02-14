Прямой эфир

После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды

14 февраля 2023 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После разрушительного землетрясения Сирия оказалась на пороге гуманитарного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миллионы людей, лишившись крова, оказались на улице, где ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Местные жители ночуют в машинах или палатках.

После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды-1

В стране уже ощущается недостаток провизии и питьевой воды. На пределе возможности работают больницы, где врачи не в состоянии оказать всем нуждающимся необходимую помощь.

После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды-4

Лекарства заканчиваются и попросту не хватает рук. Работе спасателей по разбору завалов мешают разрушенная войной инфраструктура и небольшое количество спецтехники.

После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды-7

Поисково-спасательные операции не прекращаются и в Турции. Хотя надежда найти выживших тает на глазах, спасателям все еще удается находить под завалами людей. Накануне из-под рухнувших зданий спасли нескольких человек. Общее число погибших в пострадавших от землетрясений странах превысило 35 тысяч человек.

Без помощи международного сообщества измученная войной Сирия вряд ли сможет оправиться от стихии в ближайшее десятилетие.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды-10

Читайте также:

«Я смотрю на свой разрушенный дом и плачу». Турция, Сирия – восьмой день после землетрясения

Беларусь отправит очередной рейс с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения странам

Белорусские спасатели достали из-под завалов выжившего спустя неделю после землетрясения

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса
14 февраля 2023 07:52

Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса

В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств
14 февраля 2023 07:40

В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств – это касается всего ассортимента
14 февраля 2023 06:40

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств – это касается всего ассортимента