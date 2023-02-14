После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды

После разрушительного землетрясения Сирия оказалась на пороге гуманитарного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миллионы людей, лишившись крова, оказались на улице, где ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Местные жители ночуют в машинах или палатках.
В стране уже ощущается недостаток провизии и питьевой воды. На пределе возможности работают больницы, где врачи не в состоянии оказать всем нуждающимся необходимую помощь.
Лекарства заканчиваются и попросту не хватает рук. Работе спасателей по разбору завалов мешают разрушенная войной инфраструктура и небольшое количество спецтехники.
Поисково-спасательные операции не прекращаются и в Турции. Хотя надежда найти выживших тает на глазах, спасателям все еще удается находить под завалами людей. Накануне из-под рухнувших зданий спасли нескольких человек. Общее число погибших в пострадавших от землетрясений странах превысило 35 тысяч человек.
Без помощи международного сообщества измученная войной Сирия вряд ли сможет оправиться от стихии в ближайшее десятилетие.
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