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Усилены смены. Как организована работа белорусских таможенников в условиях закрытия «Бобровников»?

14 февраля 2023 08:12
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Новости Беларуси. В связи с закрытием польского пункта пропуска «Бобровники» белорусской таможне пришлось принимать экстренные меры по изменению системы перегрузки и перецепки грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в оставшихся транспортных коридорах на польском и литовском направлениях, усилены смены.

Хотя с 10 февраля попасть в соседнюю страну через «Берестовицу» нельзя, ее инфраструктура по-прежнему открыта для грузовых операций. Сюда фуры могут ехать с других пунктов пропуска, и штрафные санкции за изменение маршрута к ним применяться не будут. Это позволит хотя бы отсрочить коллапс в «Козловичах» – единственном работающем погранпереходе для грузового транспорта на белорусско-польской границе.

Усилены смены. Как организована работа белорусских таможенников в условиях закрытия «Бобровников»?-1

Отметим, приостановка работы «Бобровников» уже спровоцировала рост очередей. Пытаясь въехать в Евросоюз, фуры направились к литовским пунктам пропуска. Если еще на прошлой неделе там не наблюдалось скопления транспорта, теперь только в очереди перед «Привалкой» около 250 большегрузов.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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