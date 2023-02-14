Усилены смены. Как организована работа белорусских таможенников в условиях закрытия «Бобровников»?

Новости Беларуси. В связи с закрытием польского пункта пропуска «Бобровники» белорусской таможне пришлось принимать экстренные меры по изменению системы перегрузки и перецепки грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в оставшихся транспортных коридорах на польском и литовском направлениях, усилены смены.

Хотя с 10 февраля попасть в соседнюю страну через «Берестовицу» нельзя, ее инфраструктура по-прежнему открыта для грузовых операций. Сюда фуры могут ехать с других пунктов пропуска, и штрафные санкции за изменение маршрута к ним применяться не будут. Это позволит хотя бы отсрочить коллапс в «Козловичах» – единственном работающем погранпереходе для грузового транспорта на белорусско-польской границе.