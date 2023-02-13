Новости Беларуси. Беларусь отправит очередной рейс с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения странам. К масштабному сбору присоединяется все большее количество неравнодушных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам присущи милосердие и гуманизм. Мы не можем быть безразличны к страданиям людей, которые попали в беду. Среди тех, кто поддержал инициативу и не остался в стороне – Белорусский союз женщин. Нескончаемым потоком в точку сбора помощи представители общественного объединения со всей страны несут коробки с гуманитарным грузом. Внутри все самое необходимое: подгузники, одеяла, теплые вещи.

Людмила Зубарева, председатель первичной объединенной организации Белорусского союза женщин МВД Беларуси:

Буквально за двое суток была отшита почти сотня одеял, пледов. По-другому ведь быть не могло, потому что жизнь человека бесценна, невосполнима и ничем не компенсируется, а речь идет о тысячах погибших людей. Мы с тревогой и волнением каждый день смотрим, как на целые тысячи увеличиваются количество погибших людей, с такой же надеждой смотрим, чтобы эта цифра наконец-то остановилась.

Жанна Ананьева, представитель первичной организации Московского района Минска Белорусского союза женщин:

Это очень больно, мы мирные люди, мы белорусы, мы должны друг другу помогать, поэтому все, что могли, оказали такую помощь.

Елена Парчук, председатель Союза женщин МЧС Беларуси:

Белорусский народ настолько с болью воспринял все трагические события, которые произошли в Турции и Сирии, что невозможно остаться в стороне. И абсолютно каждый, и женщины, и мужчины, дети – все стараются частичку своего тепла, души передать всем пострадавшим. Это действительно большое горе.