Александр Лукашенко проведёт расширенное совещание с руководством правительства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 14 февраля, проводит расширенное совещание с руководством Совмина. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», к рассмотрению подготовлено несколько важных экономических вопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники разговора обсудят в том числе механизм присоединения малоэффективных сельхозорганизаций к государственным предприятиям. Один из вопросов касается финансовой ситуации Минского автомобильного завода.

Кроме того, в повестке расширение функций центров по обслуживанию бюджетных организаций и финансирование государственных театров.