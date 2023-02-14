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Александр Лукашенко проведёт расширенное совещание с руководством правительства

14 февраля 2023 07:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 14 февраля, проводит расширенное совещание с руководством Совмина. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», к рассмотрению подготовлено несколько важных экономических вопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт расширенное совещание с руководством правительства-1

Участники разговора обсудят в том числе механизм присоединения малоэффективных сельхозорганизаций к государственным предприятиям. Один из вопросов касается финансовой ситуации Минского автомобильного завода.

Кроме того, в повестке расширение функций центров по обслуживанию бюджетных организаций и финансирование государственных театров.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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