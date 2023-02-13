Белорусские спасатели достали из-под завалов выжившего спустя неделю после землетрясения

Турция уже неделю пытается оправиться от шока, вызванного одним из сильнейших в истории страны землетрясением. Число погибших приближается к 30 тысячам. И по данным ООН, эта цифра может увеличиться как минимум вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему в Турции винят в разрушении домов власти и строителей? Подробности.

Полностью разрушены или серьезно повреждены 25 тысяч домов, приблизительный ущерб оценивается в 84 миллиарда долларов. В пострадавших районах продолжается разбор завалов. Правда, спасательные работы уже становятся поисковыми, потому что с каждым часом найти выживших шансы стремительно тают. Несмотря на это, белорусский отряд особого назначения «Зубр» ни на минуту не прекращает работу в зоне бедствия. Нашим спасателям совместно с коллегами из России и Кыргызстана удалось сделать невозможное – они смогли достать живым человека, который пролежал под руинами почти неделю.

Белорусский «Зубр» спас в Турции трех человек. Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там также продолжаются разборы завалов. Число погибших превысило 3,5 тысячи человек. Тем временем миллионы жителей разрушенных районов оказались без крыши над головой на улице, где ночные температуры опускаются ниже нуля. Они срочно нуждаются в помощи. И Беларусь не осталась равнодушной к этой трагедии.