Белорусские спасатели работают на месте обрушения гостиницы в Мьянме. Благодаря работе отряда спецназначения удалось извлечь из-под завалов четверых погибших, однако специалисты, как и местные жители, не теряют надежды обнаружить выживших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия, в которых приходится работать специалистам очень сложные: существует угроза афтершоков и дальнейшего обрушения поврежденных зданий. Кроме того, температура воздуха в Мандалае превышает 30 градусов. Однако поиски не прекращаются круглые сутки.

Игорь Зарембо, начальник РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Мы не теряем надежды и пытаемся найти живых. Работают приборы поиска, поисковая собака. Отряд работает двое суток. За время работы отработано пять объектов. Извлечено двое погибших. Шансы найти выживших все меньше и меньше, но мы сделаем все возможное.

Для обнаружения людей под завалами специалисты используют видеоэндоскоп, тепловизор, виброфон и другие приборы. Непрерывно работают кинологические расчеты. Четвероногие спасатели обучены обнаруживать людей даже под массивными обломками зданий. Хотя шансы найти выживших с каждым часом уменьшаются, сообщения о чудесных спасениях все же приходят из Мьянмы. Однако и число погибших продолжает расти.

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