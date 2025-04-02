Лидские пограничники задержали латвийца с психотропами и коноплёй

Латвийца с внушительным запасом запрещенных веществ задержали белорусские пограничники. Он пытался попасть в нашу страну через пункт пропуска «Бенякони». Однако у стражей рубежей мужчина вызвал подозрения, которые подтвердились при обыске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его багаже обнаружили коробку из-под сока, в которой латвиец пытался провезти емкости с курительной смесью, содержащей в своем составе коноплю, а также таблетки с психотропным веществом. Пограничникам мужчина признался, что планировал использовать вещества в личных целях. Теперь ему грозит уголовная ответственность – лишение свободы сроком до 7 лет.