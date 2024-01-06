Белорусские претендентки на полёт в космос рассказали, как идёт подготовка: взяли белорусский флаг

Просто космос. Глава государства встретился с белорусками, которые готовятся к полету на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на официальность локации, встреча получилась по-рождественски теплой и прошла в непринужденной атмосфере. Первый с первыми белорусками, которые готовятся покорить космос, общался несколько часов. Впрочем, идея участия наших женщин в космической программе Союзного государства в том числе принадлежит Президенту. Ведь наши девушки сочетают в себе красоту, смелость, ум и, что немаловажно, трудолюбие и скромность. Кстати, Марина Василевская в одном экипаже с белорусом Олегом Новицким.

Марина Василевская:

Хотела бы поблагодарить главу государства за такой душевный прием дома, праздничный, радушный. Я, конечно, безумно благодарна за то, что мы в этом проекте. У нас глобальные перспективы для нашей страны, для нашего народа. И мы будем со всей нашей возможностью делать все, чтобы решить все поставленные задачи. Взять в космос, к сожалению, можно только один килограмм личных вещей. Конечно, возьму свою детскую фотографию семейную. Естественно, мы взяли белорусский флаг, олимпийский флаг, флаг Академии наук.

Анастасия Ленкова:

Физическая подготовка, теоретические вопросы, также подготовка по целевым программам, которые планируются на полет. Прохождение также медицинской комиссии. Это и центрифуга, и барокамера. Много-много всего. И невесомость у нас была, мы учились вести себя в этой непривычной для нас сфере, в этих условиях. Учились бороться с таким вызовом. Ну, все делаем, как запланировано центром, учимся, готовимся.