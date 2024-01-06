Белорусские претендентки на полёт в космос рассказали, как идёт подготовка: взяли белорусский флаг

Просто космос. Глава государства встретился с белорусками, которые готовятся к полету на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Просто космос. Глава государства встретился с белорусками, которые готовятся к полету на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на официальность локации, встреча получилась по-рождественски теплой и прошла в непринужденной атмосфере. Первый с первыми белорусками, которые готовятся покорить космос, общался несколько часов. Впрочем, идея участия наших женщин в космической программе Союзного государства в том числе принадлежит Президенту. Ведь наши девушки сочетают в себе красоту, смелость, ум и, что немаловажно, трудолюбие и скромность. Кстати, Марина Василевская в одном экипаже с белорусом Олегом Новицким.
Марина Василевская:
Хотела бы поблагодарить главу государства за такой душевный прием дома, праздничный, радушный. Я, конечно, безумно благодарна за то, что мы в этом проекте. У нас глобальные перспективы для нашей страны, для нашего народа. И мы будем со всей нашей возможностью делать все, чтобы решить все поставленные задачи.
Взять в космос, к сожалению, можно только один килограмм личных вещей. Конечно, возьму свою детскую фотографию семейную. Естественно, мы взяли белорусский флаг, олимпийский флаг, флаг Академии наук.
Анастасия Ленкова:
Физическая подготовка, теоретические вопросы, также подготовка по целевым программам, которые планируются на полет. Прохождение также медицинской комиссии. Это и центрифуга, и барокамера. Много-много всего. И невесомость у нас была, мы учились вести себя в этой непривычной для нас сфере, в этих условиях. Учились бороться с таким вызовом. Ну, все делаем, как запланировано центром, учимся, готовимся.
Глава государства лично приезжал в звездный городок, чтобы оценить подготовку белорусок в центре имени Гагарина. Чтобы попасть в космос, одного желания было мало. Претенденток старательно отбирали, затем они прошли множество испытаний. Выбрали лучших. И сейчас у девушек очень интенсивные занятия: от адаптации к невесомости до зимнего выживания. Приходится отказывать себе во многом. Но космос покоряется лишь упорным. В феврале героинь ждут экзамены, а космический полет запланирован с 21 марта до 2 апреля 2024 года. Кстати, символично – это День единения народов Беларуси и России.