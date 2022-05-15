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Белорусские дипломаты почтили память узников нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии

15 мая 2022 10:47
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Белорусские дипломаты почтили память жертв системы нацистских лагерей смерти в мемориале Маутхаузен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские дипломаты почтили память узников нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии-1

Комплекс расположен в федеральной земле Верхняя Австрия. Сейчас там проходят международные памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения узников лагеря.  

Белорусские дипломаты почтили память узников нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии-4

Венки и цветы возложены к мемориальным доскам узников-уроженцев Беларуси и ряда других стран, к памятникам советских узников концлагеря и Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву. Отметим, что нашу страну, как и Россию, не пригласили на официальную церемонию.  

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# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Карбышев # Фотофакт

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