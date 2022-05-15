Белорусские дипломаты почтили память узников нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии

Белорусские дипломаты почтили память жертв системы нацистских лагерей смерти в мемориале Маутхаузен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские дипломаты почтили память жертв системы нацистских лагерей смерти в мемориале Маутхаузен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплекс расположен в федеральной земле Верхняя Австрия. Сейчас там проходят международные памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения узников лагеря.
Венки и цветы возложены к мемориальным доскам узников-уроженцев Беларуси и ряда других стран, к памятникам советских узников концлагеря и Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву. Отметим, что нашу страну, как и Россию, не пригласили на официальную церемонию.
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