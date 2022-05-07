22 зверски сожжённые деревни. В Лунинце перезахоронили останки более 800 человек времён ВОВ

Новости Беларуси. Прошлое страны – это прошлое миллионов ее семей. И когда хотя бы одному сердцу не все равно, это способно стать голосом тысяч других людей. Во время расследования дела о геноциде белорусского народа прокуроры вместе с неравнодушными семьями и журналистами смогли найти место захоронения более 800 мирных жителей белорусского Лунинца, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в этой истории поставили точку, останки предали погребению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая о тех, чье сердце помнит.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Больше тридцати лет поиска массовой могилы. В актах 1945 года указывалась сенная база в качестве ориентира. Современники ее не застали, оттого семейное расследование зашло в тупик. Благодаря делу о геноциде белорусского народа обнаружили это место – недалеко от железнодорожных путей. Фашисты тщательно скрывали следы своих немыслимых преступлений. Размер раскопа могилы – более 300 метров, где находилось 759 загубленных жизней. 759 смертей, в том числе детских.

Месяцы судебных экспертиз позади. Следствие установило точное число жертв, характер их ранений и даже приблизительный возраст.

Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области:

Не менее 100 детей возрастом от 5 лет. По результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз были установлены повреждения в виде дырчатых переломов в костях черепа. Повреждения, характерные для выстрела из огнестрельного оружия. Мирные жители – семьи с детьми. Их жизни оборвались в августе 1941-го. Но имена продолжаются в потомках, которые помнят.

Татьяна Конопацкая, журналист, краевед:

Все тайное когда-нибудь непременно станет явным. Мы очень надеемся, что и другие факты, которые нам пока неизвестны, откроются. Курган бессмертия. Сплошное белое пятно. За 30 лет нашла только 100 имен. Вроде мало, там ведь 4 474 погибших. Но, может, с божьей помощью кто-то еще поможет.