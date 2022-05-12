В Латвии теперь можно сносить советские памятники. Парламент отменил соответствующее соглашение с Россией

Теперь любые юридические преграды устранены. Окончательное решение о сносе должны принять городские власти. Ранее в мэрии заявили, судьба памятника решится только после парламентских выборов, намеченных на предстоящий октябрь. Не так давно он был в центре скандала. В память о советских воинах, освободивших Латвию от немецких оккупантов, 9 мая к стеле люди принесли цветы, однако, уже на следующий день мэрия Риги приказала их убрать. Это привело к возмущению местных жителей. В итоге полиция оцепила территорию вокруг монумента, закрыв к нему проход.

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