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В Латвии теперь можно сносить советские памятники. Парламент отменил соответствующее соглашение с Россией

12 мая 2022 15:17
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Новости Латвии. Парламент Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого депутаты в срочном порядке проголосовали за прекращение действия статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений.

В Латвии теперь можно сносить советские памятники. Парламент отменил соответствующее соглашение с Россией-1

Теперь любые юридические преграды устранены. Окончательное решение о сносе должны принять городские власти. Ранее в мэрии заявили, судьба памятника решится только после парламентских выборов, намеченных на предстоящий октябрь. Не так давно он был в центре скандала. В память о советских воинах, освободивших Латвию от немецких оккупантов, 9 мая к стеле люди принесли цветы, однако, уже на следующий день мэрия Риги приказала их убрать. Это привело к возмущению местных жителей. В итоге полиция оцепила территорию вокруг монумента, закрыв к нему проход.

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# Международная политика # Фотофакт

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