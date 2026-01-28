Белорусская молодёжь стремится работать на заводах или там одни мигранты? Алина Ретькова рассказала

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы хотела зацепиться за один тезис про рабочие специальности, дворники, заводы и другие, о которых вы говорите, даже плиточники. У нас в Беларуси одна из самых развитых систем образования среднеспециального и профтехобразования. Совсем недавно мы услышали у заместителя премьер-министра, что у нас почти все были закрыты места именно в этих учреждениях образования. Молодежь туда идет и стремится. Она прекрасно понимает, что сейчас на заводах люди получают заработную плату намного выше, чем там, где они просто умственным трудом преподносят благо нашей стране. Поэтому здесь не нужно говорить, что у нас молодежь не идет на заводы.

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