Белорусская молодёжь стремится работать на заводах или там одни мигранты? Алина Ретькова рассказала

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Я бы хотела зацепиться за один тезис про рабочие специальности, дворники, заводы и другие, о которых вы говорите, даже плиточники. У нас в Беларуси одна из самых развитых систем образования среднеспециального и профтехобразования. Совсем недавно мы услышали у заместителя премьер-министра, что у нас почти все были закрыты места именно в этих учреждениях образования. Молодежь туда идет и стремится. Она прекрасно понимает, что сейчас на заводах люди получают заработную плату намного выше, чем там, где они просто умственным трудом преподносят благо нашей стране. Поэтому здесь не нужно говорить, что у нас молодежь не идет на заводы.
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