Беларусь и Россия стали лидерами в программах активного долголетия

Современный мир дает возможность жить долго, и Россия с Беларусью стали лидерами в программах активного долголетия. 28 января в Минске прошла встреча по обмену опытом между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую делегацию представили проект «Активное долголетие – здоровая Рязань», клуб «Мы вместе» и компания «Еламед». Программа была насыщенной: от творческих мастер-классов до уроков актерского мастерства.

Оксана Клементьева, руководитель службы социальной политики компании «Еламед» (Россия):

Даже не вериться, что компании «Еламед» удалось организовать столь масштабную миссию. Нас в рамках делегации всего шесть человек, но мы представляем больше 10 различных организаций. Мы привезли лучшие практики по поддержке активного долголетия и надеемся, что уже при следующей встрече сможем применить их с белорусскими благополучателями.

Светлана Привалова, директор Территориального центра социального обслуживания населения советского района Минска:

У нас в Республике Беларусь существует национальная стратегия «Активное долголетие – 2030». Мы с удовольствием хотим познакомиться с организацией работы и успехом в этом направлении представителей другой страны – Российской Федерации.