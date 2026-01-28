В каких сферах чаще всего работают мигранты в Беларуси? Отвечают эксперты

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.

Игорь Марзалюк, наставник команды «Но...», председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Конкретно назовите, какие топовые специальности приехали в страну и какие топовые специальности в Беларуси белорусская интеллектуальная мощь и сила, наши университеты не обеспечивают должным уровнем? Конкретно назовите высококвалифицированных специалистов с компетенциями, которых не хватает в нашей стране, которых мы замещаем посредством высокоинтеллектуальной миграции? Если такие примеры есть, назовите.

Юлия Абухович, наставник команды «Да!», экономист:

Мы не говорим о топах и высокоинтеллектуальных. К сожалению, у нас нехватка где? Прежде всего, это рабочие места, это низкоквалифицированные специалисты. Наши ребята туда почему-то идти не хотят. Вы сами знаете, что такое распределение и какие проблемы с распределением, когда под любым предлогом студенты стараются его избежать.

Игорь Марзалюк:

Разумная, вменяемая миграция, о которой говорит Президент, это всегда наличие компетенций. Завоз людей, которые не знают языка, людей, у которых нет квалификации, это всегда путь в никуда, к обострению социальной напряженности, росту этнического национализма и профашистских взглядов...

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А вы читали законодательство Беларуси? Сейчас работать мигрантам… Трудовые мигранты должны знать один из национальных языков Беларуси.



Игорь Марзалюк:

И скажите, пожалуйста, где и какую проблему дешевая рабочая сила, неквалифицированная, подчеркну, решила хоть в одной стране мира? Нигде не решила. Что произошло во Франции, которую я очень люблю как страну, есть кварталы, где белая женщина войти не может. Что касается нас, у нас в этом полный порядок. Есть две максимумы Президентские, за которые я двумя руками за. Я глубоко убежден, что и вторая половина тоже. К людям, которые приезжают, нужно относиться по-человечески. Наша национальная идея – это интернационализм, взаимное уважение всех. Но это значит, что тот, кто приехал, должен переходить тротуар на зеленый свет, исполнять наши законы, платить наши налоги. И тогда вопросов нет. Я за то, чтобы приезжали люди с компетенциями, с деньгами и чтобы, если нет денег, с квалификациями.