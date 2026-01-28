В 2025-м экспорт мяса вырос втрое – чем привлекает иностранцев белорусская продукция

Экспорт мяса и мясных продуктов из Беларуси вырос втрое в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой фактор – биржевые торги. Они обеспечивают прозрачность и позволяют нашим производителям реализовывать товар в среднем на 5-7 % дороже стартовой цены. По некоторым позициям, например, деликатесам – наценка достигает трети от первоначальной стоимости. География поставок широка: от России и Казахстана до Китая и Узбекистана – почти два десятка стран. Но ярче всех цифр говорит народная любовь. В соцсетях тысячи видео с полок, заваленных белорусскими товарами. Настоящие «страсти по колбасе» разгораются и среди иностранцев – с гордостью выкладывают свои любимые позиции. На вкус и цвет – репортаж Кристины Протосовицкой.

Вкусный бренд страны – не иначе. А слава шагает по планете вслед за гостями из Италии, Израиля, Германии, Польши. Показатели говорят сами за себя: потребление мяса в стране составляет центнер на человека в год, а уровень самообеспеченности превышает 140 %. Это означает, что внутренний рынок насыщен, а то, что производится сполна, поставляется на экспорт. Спрос на качественную, вкусную и безопасную продукцию есть всегда.

Москвичи белорусам, конечно, завидуют. Знаете почему? Потому что когда москвич, русский человек, приезжает в белорусский магазин и смотрит на это изобилие разных вкусных колбасок вообще от любого мясокомбината, то текут слюни просто невероятно. А нагребают все это в огромных количествах. По отечественным ГОСТам и современным рецептурам в Беларуси выпускается около тысячи видов мясных изделий. Например, мясокомбинат в Бресте до 40 % своей продукции поставляет в 12 стран мира. Даже работая на полную мощность, предприятие нарастило экспорт более чем на треть. И это закономерно: предпочтения покупателей за рубежом и внутри страны очень похожи.

Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга Брестского мясокомбината:

Наиболее популярными позициями остаются вареные колбасы, сосиски, сардельки. Они занимают порядка 60 % в структуре экспорта. Есть некоторые отличия: так, например, на рынке Казахстана немного большей популярностью пользуются полукопченые колбасы. В то время как, например, российский потребитель больше любит более плотные вареные колбасы. Социальные сети на сегодняшний день – это наиболее популярный канал общения в целом потребителя. Мы на сегодняшний день видим, что спрос смещается в сторону продуктов, которые позволяют экономить усилия и время на кухне. Ключевая задача, как неоднократно подчеркивал глава государства, – производить не сырье, а продукт с высокой добавленной стоимостью. Ориентир для отрасли – глубокая переработка.