В 2025-м экспорт мяса вырос втрое – чем привлекает иностранцев белорусская продукция
Экспорт мяса и мясных продуктов из Беларуси вырос втрое в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой фактор – биржевые торги. Они обеспечивают прозрачность и позволяют нашим производителям реализовывать товар в среднем на 5-7 % дороже стартовой цены. По некоторым позициям, например, деликатесам – наценка достигает трети от первоначальной стоимости.
География поставок широка: от России и Казахстана до Китая и Узбекистана – почти два десятка стран. Но ярче всех цифр говорит народная любовь. В соцсетях тысячи видео с полок, заваленных белорусскими товарами. Настоящие «страсти по колбасе» разгораются и среди иностранцев – с гордостью выкладывают свои любимые позиции.
На вкус и цвет – репортаж Кристины Протосовицкой.
Вкусный бренд страны – не иначе. А слава шагает по планете вслед за гостями из Италии, Израиля, Германии, Польши.
Показатели говорят сами за себя: потребление мяса в стране составляет центнер на человека в год, а уровень самообеспеченности превышает 140 %. Это означает, что внутренний рынок насыщен, а то, что производится сполна, поставляется на экспорт. Спрос на качественную, вкусную и безопасную продукцию есть всегда.
Москвичи белорусам, конечно, завидуют. Знаете почему? Потому что когда москвич, русский человек, приезжает в белорусский магазин и смотрит на это изобилие разных вкусных колбасок вообще от любого мясокомбината, то текут слюни просто невероятно. А нагребают все это в огромных количествах.
По отечественным ГОСТам и современным рецептурам в Беларуси выпускается около тысячи видов мясных изделий. Например, мясокомбинат в Бресте до 40 % своей продукции поставляет в 12 стран мира. Даже работая на полную мощность, предприятие нарастило экспорт более чем на треть. И это закономерно: предпочтения покупателей за рубежом и внутри страны очень похожи.
Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга Брестского мясокомбината:
Наиболее популярными позициями остаются вареные колбасы, сосиски, сардельки. Они занимают порядка 60 % в структуре экспорта. Есть некоторые отличия: так, например, на рынке Казахстана немного большей популярностью пользуются полукопченые колбасы. В то время как, например, российский потребитель больше любит более плотные вареные колбасы.
Социальные сети на сегодняшний день – это наиболее популярный канал общения в целом потребителя. Мы на сегодняшний день видим, что спрос смещается в сторону продуктов, которые позволяют экономить усилия и время на кухне.
Ключевая задача, как неоднократно подчеркивал глава государства, – производить не сырье, а продукт с высокой добавленной стоимостью. Ориентир для отрасли – глубокая переработка.
Гастротренд, который вне времени, – натуральный состав продукта. По-прежнему ключевым ингредиентом колбас остается говядина и свинина. В Беларуси масштабно модернизируют мясную отрасль. На 2025–2034 годы разработана стратегия развития ультрасовременного свиноводства, согласно которой в стране возведут 12 комплексов.
Больше говядины станет благодаря строительству новых площадок и селекционной работе. В Брестской области планируют за пятилетку увеличить объемы производства говядины на 4 %. Для крупных мясных комплексов задача – довести среднесуточные привесы до килограмма на голову. Сегодня мясокомбинаты региона загружены не до конца – на 95 % – а это точка роста.
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