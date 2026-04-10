Белоруски покорили подиум на Неделях моды – дизайнер Татьяна Давыденко рассказала, как создала «акварельные» платья

Представьте, Милан, Париж, главные недели моды, в зале сияют софиты, щелкают камеры, и вдруг на подиум выплывают платья, словно написанные кистью художника. Невесомые, воздушные, абсолютно живые. И главное – они сделаны в Беларуси. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Давыденко, дизайнер, член Союза дизайнеров Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

Поздравляем вас с такой высокой планкой, потому что неделя парижской моды – это всегда считается высоким стандартом. Расскажите, пожалуйста, как вы приняли в этом участие?

Татьяна Давыденко, дизайнер, член Союза дизайнеров Республики Беларусь:

Мы готовились к ней заранее, планировали. Туда обязательно нужно везти новую коллекцию. Я создавала новую коллекцию специально для недели моды в Милане и в Париже. Отправляли туда работы, им понравилось, они нас с удовольствием пригласили. Год мы создавали коллекцию, проводили примерки здесь, усердно готовились вместе с моделями. Модели тоже были наши белорусские. Многие организаторы уже изначально просматривают мои работы и приглашают, мы отправляли эскизы, они смотрели уровень моих работ, на основании этого уже одобрили участие в неделе моды, согласовывали моделей, все девушки проходили кастинг сначала у нас, а потом у организаторов недели моды. Юлия Самусенко, ведущая:

Почему назвали свою коллекцию «Акварель»?