Белоруски покорили подиум на Неделях моды – дизайнер Татьяна Давыденко рассказала, как создала «акварельные» платья
Представьте, Милан, Париж, главные недели моды, в зале сияют софиты, щелкают камеры, и вдруг на подиум выплывают платья, словно написанные кистью художника. Невесомые, воздушные, абсолютно живые. И главное – они сделаны в Беларуси.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Давыденко, дизайнер, член Союза дизайнеров Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
Поздравляем вас с такой высокой планкой, потому что неделя парижской моды – это всегда считается высоким стандартом. Расскажите, пожалуйста, как вы приняли в этом участие?
Татьяна Давыденко, дизайнер, член Союза дизайнеров Республики Беларусь:
Мы готовились к ней заранее, планировали. Туда обязательно нужно везти новую коллекцию. Я создавала новую коллекцию специально для недели моды в Милане и в Париже. Отправляли туда работы, им понравилось, они нас с удовольствием пригласили. Год мы создавали коллекцию, проводили примерки здесь, усердно готовились вместе с моделями. Модели тоже были наши белорусские.
Многие организаторы уже изначально просматривают мои работы и приглашают, мы отправляли эскизы, они смотрели уровень моих работ, на основании этого уже одобрили участие в неделе моды, согласовывали моделей, все девушки проходили кастинг сначала у нас, а потом у организаторов недели моды.
Юлия Самусенко, ведущая:
Почему назвали свою коллекцию «Акварель»?
Татьяна Давыденко:
Я очень люблю эту технику в живописи. Я сама пишу. В художественной школе как-то так повелось, что это моя любимая техника. Она отличается тем, что ни одна другая техника не может создать лессирующий эффект. Здесь каждый слой просвечивается один через другой. Наложение цвета перетекает, она создает чувство незавершенности. То есть человек, смотря на акварельную работу, может увидеть и домыслить свой образ, то, что ему навеяно.
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