В Минске проходит IX съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов
В Минске проходит IX съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов – одно из главных событий для сердечно-сосудистой медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум, который проходит раз в пять лет, собрал более полутысячи специалистов из Беларуси, России, Казахстана, Сербии, Германии и Италии.
Участники обсуждают вопросы ранней диагностики и новых методов лечения заболеваний сердца, а также организацию медицинской помощи. Белорусские кардиохирурги входят в десятку лучших в мире: с 2009 года в стране проведено 650 трансплантаций сердца, причем высокотехнологичные операции доступны и горожанам, и жителям сельской местности.
Андрей Пристром, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Доклады совершенно разные: это кардиология, это кардиохирургия, это новые направления, которые развиваются в аритмологии, в хирургической аритмологии, в рентгенэндовоскулярной хирургии. То есть, те технологии, которыми мы уже владели, чему-то мы учимся, и мы приглашаем наших коллег. Чем-то мы делимся с нашими коллегами из других стран.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Доступность высокотехнологичных операций существует уже не только на уровне областных центров, куда мы переместили значимую часть того, что должно оказываться в рамках правила «Золотого часа», но также и сместили данную помощь на уровень межрайонных центров. Оснастили высокотехнологичным оборудованием, обучили специалистов. У нас стоит задача, чтобы до 2030 года в каждом из регионов было не менее трех межрайонных центров.
Форум длится два дня и включает 12 секционных заседаний, международную школу «Здоровьесберегающие технологии», заседание национального Общества кардиологов и награждение победителей конкурса молодых ученых.
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