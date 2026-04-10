В Минске проходит IX съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов – одно из главных событий для сердечно-сосудистой медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум, который проходит раз в пять лет, собрал более полутысячи специалистов из Беларуси, России, Казахстана, Сербии, Германии и Италии.

Участники обсуждают вопросы ранней диагностики и новых методов лечения заболеваний сердца, а также организацию медицинской помощи. Белорусские кардиохирурги входят в десятку лучших в мире: с 2009 года в стране проведено 650 трансплантаций сердца, причем высокотехнологичные операции доступны и горожанам, и жителям сельской местности. Андрей Пристром, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Доклады совершенно разные: это кардиология, это кардиохирургия, это новые направления, которые развиваются в аритмологии, в хирургической аритмологии, в рентгенэндовоскулярной хирургии. То есть, те технологии, которыми мы уже владели, чему-то мы учимся, и мы приглашаем наших коллег. Чем-то мы делимся с нашими коллегами из других стран.