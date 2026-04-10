Милиция Минска запустила Telegram-бот для проверки подозрительных аккаунтов

В Минске запустили чат-бот, с помощью которого можно проверить аккаунты и сайты на причастность к мошенничеству. Новый сервис под названием @ScamBY_bot доступен в Telegram – через него пользователи могут отправить имя аккаунта, ссылку на группу или сайт и узнать, попадал ли этот ресурс в поле зрения правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инструмент позволяет быстро оценить риски перед совершением покупки, переводом денег или передачей личных данных. Особенно это актуально на фоне роста числа онлайн-мошенничеств, связанных с фишингом и поддельными страницами в соцсетях. В милиции подчеркивают: чат-бот не заменяет бдительность, но помогает оперативно проверить сомнительные источники и избежать типичных схем обмана.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Прежде чем совершить покупку в онлайн-магазине или через социальную сеть, вложить деньги в криптовалюту или акции компаний, зайдите в @ScamBY_bot и отправьте ему ссылку, имя аккаунта или домен. Чат-бот проверит, попадал ли запрашиваемый ресурс в поле зрения правоохранителей как мошеннический. @ScamBY_bot проверяет подозрительные аккаунты в Instagram, TikTok, группы в Telegram и интернет-сайты на фишинг. База мошеннических аккаунтов и фишинговых сайтов постоянно дополняется. Если искомый ресурс не обнаружен, но вы уверены, что он мошеннический, отправьте его в чат-бот, будет проведена проверка.

Гражданам рекомендуют пользоваться сервисом в ситуациях, когда возникают малейшие сомнения – например, при подозрительно выгодных предложениях или общении с неизвестными продавцами.