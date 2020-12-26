Белоруска про автопробеги «За единую Беларусь»: это энергия, ты наполняешься и всю неделю живёшь самым счастливым человеком

Новости Беларуси. Сотни километров в пути под государственными флагами – праздник для тех, кому особенно необходимо внимание и всегда уважительное отношение к исторической памяти. На протяжении нескольких месяцев неравнодушные к будущему страны белорусы объединяются и едут в самые разные уголки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не стала исключением и эта суббота.

Заключительный в уходящем году автопробег «За единую Беларусь!» собрал больше 500 человек. Маршрут новый. Из Минска в Осиповичи отправились две колонны автомобилей. Тур получился душевным и даже праздничным. По пути участники заехали с подарками к воспитанникам детского дома в Бобруйске. Материал Юлии Мычки.

Участники традиционных субботних автопробегов 26 декабря снова в пути. В этот раз несколькими колоннами – из Минска и Могилева. Предновогодний автомарафон «За единую Беларусь!» вновь собрал сотни неравнодушных к судьбе своей страны людей. В этот раз с собой в дорогу они захватили новогоднее настроение. Счастливого пути участникам пришел пожелать Дед Мороз.

Пришел поддержать участников автопробега, пожелать им в новом году здоровья, добра, любви, исполнения всех самых сокровенных желаний. «Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»? Несмотря на то, что прошли уже десятки подобных автопробегов, желающих провести выходной в дороге не становится меньше, среди участников марафона – новые лица.

Мы по зову сердца здесь. Просто хотим сохранить Беларусь такой, какая она у нас есть, какая создана за эти годы.

Процветающую и независимую Беларусь. Это наша Родина, это наша мать, мы ее никогда не предадим. «Дорога выходного дня» уже объединила сотни белорусов. Даже в предновогодние дни, когда важно все успеть, люди не отказываются от автопробегов, потому что видят в них глубокий смысл.

Президент должен увидеть нашу поддержку, потому что он очень многое делает для страны. Он должен понимать, что у него есть электорат, который его тоже поддерживает.

В предновогоднее время, кроме общей идеи сохранить мир и порядок в Беларуси, участников автопробега объединяют еще добрые дела. По пути в Осиповичи две колонны из Минска и Могилева пересеклись в Бобруйске, чтобы вместе отправиться в детский дом. Эта точка на карте благодаря участникам автопробега на несколько часов превратилась в резиденцию Деда Мороза.

Наши, трудовой коллектив, когда узнали, что мы поедем на автопробеги, откликнулись, собрали деньги, купили подарки и попросили, чтобы мы завезли деткам в Бобруйск. Мы все из Могилева, вот наша группа. Нас минчане встретили, мы их, они нас, соединились в одну колонну и приехали вот сейчас к деткам поздравить их с таким большим праздником. «Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске

С теплыми впечатлениями от встречи с детьми автопробег продолжил свой маршрут. Осиповичи встретили участников солдатской кашей и горячим чаем. После обеда перед зрителями развернулась реконструкция важного военного эпизода – засада партизан на немцев, которые в 1943 году 8 месяцев держали здесь оборону.

А еще демонстрация оружия, от которого захватывает дух. Образцы артиллерийского вооружения «Смерч», «Ураган» и «Полонез».

Конечно, я женщина, я не воевала, не знаю. Но мне техника интересна в плане того даже, что рассказывают, что о ней можно прочитать. Потому что я хочу знать, насколько моя страна, мое государство готово даже к обороне. Всегда надо готовиться к обороне, тогда не будет нападений на тебя. Поэтому мне, конечно, все это интересно.

Уже сбились со счета, который раз мы здесь. Но мы каждую субботу по возможности стараемся посетить это прекрасное мероприятие, потому что это энергия, сила духа, сила воли. Ты наполняешься, потом всю неделю живешь самым счастливым, самым радостным человеком на земле. Побывать сегодня здесь... Недаром же говорят: хочешь мира – готовься к войне. Не дай бог, конечно. Но мы понимаем, что все в порядке, и точно любимую мы не отдадим.

Ярким акцентом стало выступление белорусского казачества.