«Сколько ни пробуй пастилу, мармеладом она не станет». Евгений Пустовой подводит итоги года
Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси. Одним словом, високосный оправдал себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политический стендап Евгения Пустового. Подробности в видеоматериале.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Узнаете? Пастила. Кошерное для всех блуждающих сочетание цветов.
Ажиотаж спал на этот и вообще революционный продукт. Беларусь хотели съесть – не получилось. А я вот эту сладость слопаю. Я люблю лопать. Не только шарики – это ж заметно. А вы, невероятные, сдулись, сдулись заметнее, чем я. Слопаю и даже запивать не буду ни массандрой, ни водой, как это сделал в своем стендапе телебосс телеканала этажом ниже перед выборами. Как говорится, ничего личного. Просто сколько ни пробуй пастилу, мармеладом она не станет. Сколько ни кричи «Жыве Беларусь», она не умрет.
Это СТВ. Это Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». Здравствуйте.
В историю уходит еще один год, а Беларусь остается. Слава богу. Остается той же прекрасной и независимой. Любимую не отдали. Да, мы закалились как легированная сталь. Теперь мы уже не «непуганые беларусы», как про нас говорили осведомленные и знающие лидеры мнений соседних, более либеральных и растерзанных цветными революциями стран.