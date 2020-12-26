«Сколько ни пробуй пастилу, мармеладом она не станет». Евгений Пустовой подводит итоги года

Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси. Одним словом, високосный оправдал себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ажиотаж спал на этот и вообще революционный продукт. Беларусь хотели съесть – не получилось. А я вот эту сладость слопаю. Я люблю лопать. Не только шарики – это ж заметно. А вы, невероятные, сдулись, сдулись заметнее, чем я. Слопаю и даже запивать не буду ни массандрой, ни водой, как это сделал в своем стендапе телебосс телеканала этажом ниже перед выборами. Как говорится, ничего личного. Просто сколько ни пробуй пастилу, мармеладом она не станет. Сколько ни кричи «Жыве Беларусь», она не умрет.