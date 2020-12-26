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Подводим итоги года – от политики и экономики до здравоохранения и религии. Анонс программы «Неделя»

26 декабря 2020 18:33
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Новости Беларуси. Факты, аналитика, мнения экспертов, а также эксклюзивные интервью. Главные темы уходящих семи дней найдут продолжение в итоговой программе СТВ «Неделя».

Подводим итоги года – от политики и экономики до здравоохранения и религии. Анонс программы «Неделя»-1

В эти минуты она готовится к эфиру. О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.

Смотрите «Неделю» на СТВ в воскресенье, 27 декабря, в 19:30.

# Новый год # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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