Григорий Азарёнок: на протяжении многих месяцев всех, кто находится на службе у государства, пытались купить

Новости Беларуси. Деньги. Священная корова и камень преткновения у нашей оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще с весны все так называемые сторонники перемен принялись клепать фонды, программы и проекты якобы взаимопомощи, которой в реальности никто не получил. Тема финансовых спекуляций стала основной в очередном выпуске авторской программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики – 2020».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте. Политолог с очень светлым лицом и не самой светлой репутацией Артем Шрайбман вновь уселся под свет софитов и принялся вещать. Его интервью наперебой расхватали неполживые СМИ и начали тиражировать, распространять, цитировать и восхвалять. Потому что этот первосвященник белорусского либерализма вновь пророчил одно – неизбежное падение режима. Конечно, по его предыдущим высказываниям это должно было случится давно, но, как известно, у людей его культуры правильным считается самое последнее толкование. А главную причину он видит в одном – деньги. Выгода. У людей подобного склада уже не одно тысячелетие именно злато – решающий фактор жизни, идеологии, государства и народа. Они молятся золотому тельцу и призывают его опрокинуть нашу страну. Григорий Азаренок:

Деньги были главной темой этого выборного периода. Против Александра Лукашенко вышел бороться банкир, стяжательство которого имеет фантастические масштабы. На протяжении многих месяцев силовиков, чиновников – всех, кто находится на службе у государства – пытались купить. «Все куплю», – сказало злато», – помните, у Пушкина?

Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Григорий Азаренок:

Но удалось соблазнить лишь самых трусливых, самых жадных и самых недальновидных. Они и составили костяк антибелорусского мятежа. Сначала Валерий Цепкало создавал фонды. Один за одним, бесконечное количество фондов. Обещал помочь всем. Пока не помог никому. Последний созданный им фонд – помощи женщинам. Хочется сказать одно: если бывший менеджер привык иметь дело с продажными женщинами, это еще не значит, что все они такие. Они нагло и цинично брали откаты и воровали, когда сердобольные белорусы жертвовали деньги на борьбу с пандемией. Они воровали средства на помощь заключенным. Но им было мало, они просили больше: донаты, фонды, программы, схемы.

Григорий Азаренок:

Андрей Стрижак, главный ростовщик польского подполья, и его фонд помощи стали уже притчей. Сначала они обещали покрыть кредиты, дать на жизнь, прокормить, выплатить штрафы. Наши глупые и наивные люди стояли с плакатиками перед камерами и как нищие просили. Еще вчера он был, например, оператором на телеканале или управляющим в кафе, а сегодня несчастный ползет к Цепкало, Латушко или Стрижаку и вымаливает крохи. А они, смеясь, говорят, что могут оказать психологическую помощь. Недавно этот персонаж решил выйти в прямой эфир. И в чат посыпались сотни вопросов. Содержание одинаковое – где деньги, Зин?

Григорий Азаренок:

И тут хочется обратиться к наивным белорусам. Ну неужели вы не видите, что это проходимцы? Неужели некоторые наши граждане действительно готовы были отдать страну погрязшему в роскоши и воровстве банкиру? Неужели в наглых глазах Цепкало вы не распознали местного Чубайса? А представьте, что было бы, если бы они дорвались до власти? Уже сейчас Минск был бы без отопления. Вы копались бы на помойках, держа в руках ничего не значащий ваучер, а они бы жировали на распиле крупнейших предприятий. И демонстрации уволенных рабочих подавлялись бы так, что нынешний ОМОН показался бы детским садом.