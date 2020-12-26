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«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске

26 декабря 2020 15:00
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Новости Беларуси. Под государственными флагами «За единую Беларусь!» Участники традиционных субботних автопробегов сегодня снова в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?

В предновогоднее время, кроме общей идеи сохранить мир и порядок в Беларуси, участников автопробега объединяют еще и добрые дела.

«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске-1

26 декабря они заехали к воспитанникам детского дома в Бобруйске, чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Неравнодушные белорусы привезли сладкие угощения и подарки.

«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске-4

Воспитанники детского дома рассказывали стихи Деду Морозу и делились своими впечатлениями.

«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске-7

Сами мы, могилевчане, решили поздравить деток с наступающим Новым годом. Очень хорошее, доброе дело, поэтому участвуем давно. Даже без него не знаю, как теперь выходные проводить.

«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске-10

Конечно, мы активно постарались, поработали. С организациями была работа. Вот, у нас представители организаций есть, которые тоже собирали деньги в коллективе, чтобы помочь деткам, создать им праздник.

«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске-13

Могилевская и Минская колонны финишировали в Осиповичах, где приняли участие в митинге памяти, прошедшем на Аллее Героев. Еще для участников подготовили концертную программу и реконструкцию боя.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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