«Очень хорошее, доброе дело». Участники автопробега «За единую Беларусь!» навестили детдом в Бобруйске

Новости Беларуси. Под государственными флагами «За единую Беларусь!» Участники традиционных субботних автопробегов сегодня снова в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?

В предновогоднее время, кроме общей идеи сохранить мир и порядок в Беларуси, участников автопробега объединяют еще и добрые дела.