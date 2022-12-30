Праздник, который объединяет домашним уютом. Почему для белорусов так важен Новый год?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Новый год – это праздник, который традиционно обнимает нас каким-то особым домашним уютом. Оживляет чувства и память из прошлого, когда мы были маленькие, а елки казались большими, огоньки таинственно яркими и встречи с родными теплились характерным ощущением сопричастности к чему-то необъятному и значительному. Впечатления ни на что не похожие, хоть и психологу вполне понятные. С этим внешним мы впитали частичку нашей национальной культуры. Где люди умеют быть вместе, помнят родных, друзей, стариков. Где могут прожить очень сложный год, но примут вызов настолько достойно, что в декабре, подводя итоги, сохранят способность порадоваться. А потом войдут в новый цикл с надеждой, что мы сможем лучше.

Новый год – казалось бы, просто традиция, а какая информативная и ресурсная. И в его атмосфере мы интуитивно становимся хоть немного детьми, вновь особенно погружаемся в нашу культуру. В узком смысле – в семейную. В широком – национальную с характерными нам белорусскими ценностями. На них в жизни страны и народа всегда очень многое держится. «Любая страна сильна традициями. Если мы говорим страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции», – обратился наш Президент к маленьким белорусам на благотворительном предновогоднем празднике. К слову, «Новый год с Президентом» тоже стал нашей традицией. В чем-то иносказательной, как и прошедший на днях молодежный бал во Дворце Независимости.

В этих мероприятиях есть кое-что очень наше. Характерное. Национальное. Ведь по сути эти традиции отражают отношение лидера нашей страны к своим людям: с заботой отеческое. И по возможности – персональное. Едва ли еще у каких-то народов в мире можно наблюдать подобный контакт со своим Президентом. В этом наша особенность. Белорусская. Другим народам не свойственная, но для них все равно притягательная. Особенно теперь, когда свои страны больше не ощущаются для людей безопасным домом, где их любят и ждут. Многие из таких выбирают потом Беларусь и обретают новый дом здесь, решая остаться.