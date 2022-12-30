Праздник, который объединяет домашним уютом. Почему для белорусов так важен Новый год?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Новый год – это праздник, который традиционно обнимает нас каким-то особым домашним уютом. Оживляет чувства и память из прошлого, когда мы были маленькие, а елки казались большими, огоньки таинственно яркими и встречи с родными теплились характерным ощущением сопричастности к чему-то необъятному и значительному. Впечатления ни на что не похожие, хоть и психологу вполне понятные. С этим внешним мы впитали частичку нашей национальной культуры. Где люди умеют быть вместе, помнят родных, друзей, стариков. Где могут прожить очень сложный год, но примут вызов настолько достойно, что в декабре, подводя итоги, сохранят способность порадоваться. А потом войдут в новый цикл с надеждой, что мы сможем лучше.
Новый год – казалось бы, просто традиция, а какая информативная и ресурсная. И в его атмосфере мы интуитивно становимся хоть немного детьми, вновь особенно погружаемся в нашу культуру. В узком смысле – в семейную. В широком – национальную с характерными нам белорусскими ценностями. На них в жизни страны и народа всегда очень многое держится. «Любая страна сильна традициями. Если мы говорим страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции», – обратился наш Президент к маленьким белорусам на благотворительном предновогоднем празднике. К слову, «Новый год с Президентом» тоже стал нашей традицией. В чем-то иносказательной, как и прошедший на днях молодежный бал во Дворце Независимости.
В этих мероприятиях есть кое-что очень наше. Характерное. Национальное. Ведь по сути эти традиции отражают отношение лидера нашей страны к своим людям: с заботой отеческое. И по возможности – персональное. Едва ли еще у каких-то народов в мире можно наблюдать подобный контакт со своим Президентом. В этом наша особенность. Белорусская. Другим народам не свойственная, но для них все равно притягательная. Особенно теперь, когда свои страны больше не ощущаются для людей безопасным домом, где их любят и ждут. Многие из таких выбирают потом Беларусь и обретают новый дом здесь, решая остаться.
Алена Дзиодзина:
Ничуть не удивительно – почему. Ведь у нас отношение власти к народу сохранилось иное: человек воспринимается властью как личность, которой для жизни необходимы условия. Здесь их по-человечески создают. В зарубежной политике люди все чаще представляют собой объект удовлетворения интересов. Президент для себя или Президент для народа. Согласитесь, между ними колоссальная разница. Она ощутима в атмосфере страны… ее впитает культура народа. В Беларуси отношение главы государства к людям отражается даже в традициях.
Новый год – это праздник, который побуждает каждого взрослого стать волшебником. А что делают волшебники? Исполняют желания. Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется «Наши дети», – говорил Александр Лукашенко, поздравляя маленьких белорусов с предстоящими праздниками. В этом году в нашу страну прибыли многие дети. Не только в прямом смысле малые, но и взрослые – до недавней поры чьи-то беженцы, а теперь – белорусы. Для них наш Президент тоже стал белорусским батькой и в чем-то волшебником, исполнившим их мечту о жизни в условиях безопасности, в мире. Вместе с гражданством он подарил этим людям возможность снова иметь свой надежный дом. «В мире очень много детей, которые не имеют домашнего тепла. Много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда», – подчеркнул Президент.
Оттого многие из таких пострадавших у нас и в этом году обрели островок спокойствия. Ведь для Лукашенко чужих детей нет.
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