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Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство

06 мая 2025 08:42
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Пятеро детей, десяток питомцев и бесконечная любовь – так живет столичная семья Кукиных. Их дом напоминает маленькое королевство, где правят любовь и забота друг о друге.

Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство-2

Однажды семья Кукиных решила круто изменить свою жизнь – переехать из городской квартиры в собственный дом. И теперь у них появилась настоящая «ферма добра». Совместный уход за животными развивает эмпатию, дисциплину и командный дух. А в такой большой семье это особенно ценно – дети учатся не только брать, но и отдавать.

Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство-4

Степан Кукин:
4 собаки, 2 кота, 3 утки, ящерица, черепаха.

Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство-6

Они доказали: чем больше семья, тем больше счастья. А их история – отличный пример того, как любовь и забота могут превратить обычный дом в настоящее царство доброты. К слову, о заботе. Поддержка многодетных – в приоритете у государства. Законодательством предусмотрены разные меры поддержки: налоговые вычеты, субсидии, очередь в детсад.

Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство-8

Ольга Кукина, многодетная мама:
Государство, безусловно, помогает. Мы смогли получить маткапитал на третьего ребенка, еще когда Степа родился, построили квартиру. Есть пригласительные всегда на какие-то мероприятия бесплатные, детей отправляем каждый год в санаторий бесплатно, за счет господдержки.

Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство-10

Владислав Корзун, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
В Республике Беларусь имеется комплекс пособий, которые выплачиваются в различные периоды различным категориям людей для поддержания семьи и детей. Также реализована система семейного капитала, государством осуществляется поддержка при приобретении, строительстве и реконструкции жилья. Также государством предоставлены гарантии в сфере здравоохранения, образования, налогового, жилищного и трудового законодательства.

Подробности смотрите в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # Дети и родители # Государственная социальная политика # Владислав Корзун

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