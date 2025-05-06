Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство

Пятеро детей, десяток питомцев и бесконечная любовь – так живет столичная семья Кукиных. Их дом напоминает маленькое королевство, где правят любовь и забота друг о друге.

Однажды семья Кукиных решила круто изменить свою жизнь – переехать из городской квартиры в собственный дом. И теперь у них появилась настоящая «ферма добра». Совместный уход за животными развивает эмпатию, дисциплину и командный дух. А в такой большой семье это особенно ценно – дети учатся не только брать, но и отдавать.

Степан Кукин:

4 собаки, 2 кота, 3 утки, ящерица, черепаха.

Они доказали: чем больше семья, тем больше счастья. А их история – отличный пример того, как любовь и забота могут превратить обычный дом в настоящее царство доброты. К слову, о заботе. Поддержка многодетных – в приоритете у государства. Законодательством предусмотрены разные меры поддержки: налоговые вычеты, субсидии, очередь в детсад.

Ольга Кукина, многодетная мама:

Государство, безусловно, помогает. Мы смогли получить маткапитал на третьего ребенка, еще когда Степа родился, построили квартиру. Есть пригласительные всегда на какие-то мероприятия бесплатные, детей отправляем каждый год в санаторий бесплатно, за счет господдержки.