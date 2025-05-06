Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц принял решение отказаться от участия во втором туре голосования в Бундестаге на выборах канцлера Федеративной Республики Германия 6 мая. Об этом пишет ТАСС.

Ранее он не смог набрать абсолютного большинства голосов (316) для того, чтобы быть избранным канцлером Федеративной Республики Германия в ходе первого тура голосования, набрав 310 голосов. Сессия Бундестага была закрыта для проведения фракционных консультаций.

Канцлер Германии избирается Бундестагом тайным голосованием, и для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство голосов. Если оно отсутствует в первых двух турах, то в последнем туре достаточно относительного большинства.