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Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ

06 мая 2025 08:58
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Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ-0

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц принял решение отказаться от участия во втором туре голосования в Бундестаге на выборах канцлера Федеративной Республики Германия 6 мая. Об этом пишет ТАСС.

Ранее он не смог набрать абсолютного большинства голосов (316) для того, чтобы быть избранным канцлером Федеративной Республики Германия в ходе первого тура голосования, набрав 310 голосов. Сессия Бундестага была закрыта для проведения фракционных консультаций.

Канцлер Германии избирается Бундестагом тайным голосованием, и для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство голосов. Если оно отсутствует в первых двух турах, то в последнем туре достаточно относительного большинства.

Фото: pixabay

# Международная политика # Германия

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