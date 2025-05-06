Военный парад в Минске ко Дню Победы пройдет 9 мая вечером

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 20:30. Об этом заявил заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Науменко на пресс-конференции, приуроченной к празднованию Дня Победы, сообщает Минобороны в Telegram-канале.
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