Военный парад в Минске ко Дню Победы пройдет 9 мая вечером

Супруги с 5 детьми переехали в деревню и завели больше 10 питомцев! Узнали, как поддерживает государство

Они доказали: чем больше семья, тем больше счастья. А их история – отличный пример того, как любовь и забота могут превратить обычный дом в настоящее царство доброты.