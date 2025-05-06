Трамп прекращает финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Американский президент Дональд Трамп издал указ, запрещающий федеральное финансирование исследований, связанных с вирусами, которые приобретают новые и патологические функции. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что такие научные исследования могли стать причиной пандемии COVID-19, и отметил важность новых механизмов надзора.

Документ направлен на снижение риска инцидентов в лабораториях, особенно в Китае и Иране.

Белый дом утверждает, что он поможет предотвратить новые пандемии. При этом находящийся в Овальном кабинете министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший бездоказательно утверждал, что Российская Федерация и Китай ведут разработку биологического оружия.

Китай отверг идею политизации вопроса о происхождении коронавируса, выступив за научный подход к его изучению.