Прямой эфир

Трамп прекращает финансирование исследований потенциально опасных вирусов

06 мая 2025 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп прекращает финансирование исследований потенциально опасных вирусов-0

Американский президент Дональд Трамп издал указ, запрещающий федеральное финансирование исследований, связанных с вирусами, которые приобретают новые и патологические функции. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что такие научные исследования могли стать причиной пандемии COVID-19, и отметил важность новых механизмов надзора.

Документ направлен на снижение риска инцидентов в лабораториях, особенно в Китае и Иране. 

Белый дом утверждает, что он поможет предотвратить новые пандемии. При этом находящийся в Овальном кабинете министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший бездоказательно утверждал, что Российская Федерация и Китай ведут разработку биологического оружия.

Китай отверг идею политизации вопроса о происхождении коронавируса, выступив за научный подход к его изучению.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ
06 мая 2025 08:58

Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ

Мерца не выбрали канцлером ФРГ в первом туре голосования
06 мая 2025 08:49

Мерца не выбрали канцлером ФРГ в первом туре голосования

Трамп рассказал, что может назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
06 мая 2025 08:42

Трамп рассказал, что может назвать виновных в подрыве «Северных потоков»